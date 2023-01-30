Безработный в Харькове сливал россиянам позиции украинских защитников - СБУ

Служба безопасности Украины в Харькове задержала мужчину, которого подозревает в корректировке российских ракетных ударов по городу.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Злоумышленник собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города.

Полученные сведения переправлял российским оккупантам в виде электронных координат и отметок на карте через мессенджер "Телеграмм".

Разведывательная информация нужна была захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру".

Фото: СБУ

Детали: В СБУ сообщают, что задержали мужчину вблизи городского объекта критической инфраструктуры, когда тот собирал закрытые данные для россиян. Задержанный мужчина - безработный.

По данным следствия, он обходил территорию города и скрыто наблюдал за подразделениями украинских защитников, а также фиксировал их локации. Во время следственных действий у злоумышленника обнаружен смартфон с доказательствами переписки с агрессором.

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Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ) и арестовали.