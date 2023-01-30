Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Безработный в Харькове сливал россиянам позиции украинских защитников - СБУ

Александр ШумилинПонедельник, 30 января 2023, 11:00

Служба безопасности Украины в Харькове задержала мужчину, которого подозревает в корректировке российских ракетных ударов по городу.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Злоумышленник собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города.

Полученные сведения переправлял российским оккупантам в виде электронных координат и отметок на карте через мессенджер "Телеграмм".

Разведывательная информация нужна была захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру".

 
Фото: СБУ

Детали: В СБУ сообщают, что задержали мужчину вблизи городского объекта критической инфраструктуры, когда тот собирал закрытые данные для россиян. Задержанный мужчина - безработный.

По данным следствия, он обходил территорию города и скрыто наблюдал за подразделениями украинских защитников, а также фиксировал их локации. Во время следственных действий у злоумышленника обнаружен смартфон с доказательствами переписки с агрессором.

ВИДЕО ДНЯ

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ) и арестовали.

фото
Темы: СБУХарьков
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Главные бои еще впереди – Данилов

Американская компания предлагает Украине ударные дроны за один доллар – WSJ

США готовят пакет помощи Украине на более $2 млрд со снарядами дальностью до 150 км – Reuters

Зеленский о "кадровом затишье": Будут еще решения

Еще один игрок сборной Украины перешел в английскую Премьер-лигу

США обвинили РФ в нарушении ключевого соглашения о контроле над ядерными вооружениями

Все новости...
СБУ
Российские агенты, которые "сливали" позиции ВСУ в Донецкой области, получили до 10 лет тюрьмы
СБУ задержала коллаборационистов с Луганщины, которые пытались устроиться в госучреждения
Хакеры РФ пытались взломать камеры в украинских ЖК, чтобы собирать разведданные – СБУ
Последние новости
08:14
Россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области за сутки
07:56
Украинские защитники уничтожили за сутки 920 оккупантов
07:40
Италия усилила охрану дипмиссий из-за серии атак по всему миру
07:25
Оккупанты развернули на Луганщине еще один госпиталь для 100 раненых воинов – штаб
06:47
Силы обороны поразили более 20 районов сосредоточения врага – сводка
05:57
Ввод регулярных войск РФ отсрочил кульминацию наступления на Бахмут – ISW
04:55
Главные бои еще впереди – Данилов
04:20
Премьер Швеции: нашему вступлению в НАТО мешают "полезные идиоты"
03:46
Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве украинки Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина"
02:54
Австрия продлила на год право на проживание для украинских беженцев
Все новости...