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Безработный в Харькове сливал россиянам позиции украинских защитников - СБУ

Александр ШумилинПонедельник, 30 января 2023, 10:00
Безработный в Харькове сливал россиянам позиции украинских защитников - СБУ

Служба безопасности Украины в Харькове задержала мужчину, которого подозревает в корректировке российских ракетных ударов по городу.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Злоумышленник собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города.

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Полученные сведения переправлял российским оккупантам в виде электронных координат и отметок на карте через мессенджер "Телеграмм".

Разведывательная информация нужна была захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру".

 
Фото: СБУ

Детали: В СБУ сообщают, что задержали мужчину вблизи городского объекта критической инфраструктуры, когда тот собирал закрытые данные для россиян. Задержанный мужчина - безработный.

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По данным следствия, он обходил территорию города и скрыто наблюдал за подразделениями украинских защитников, а также фиксировал их локации. Во время следственных действий у злоумышленника обнаружен смартфон с доказательствами переписки с агрессором.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ) и арестовали.

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Темы: СБУХарьков
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