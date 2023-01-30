Генсек НАТО закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Виступаючи в Сеулі, Єнс Столтенберг подякував Південній Кореї за нелетальну допомогу Україні, але заявив, що існує "нагальна потреба в боєприпасах".

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"Зрештою, це рішення за вами, але я скажу, що кілька союзників по НАТО, які мали політику ніколи не експортувати зброю до країн, що перебувають у конфлікті, зараз змінили цю політику", - нагадав Столтенберг.

У той час як Південна Корея підписала великі угоди про постачання сотень танків, літаків та іншого озброєння члену НАТО Польщі з початку війни, президент Південної Кореї Юн Сок Йол заявив, що закон його країни проти надання зброї країнам, що перебувають у конфлікті, ускладнює надання зброї Україні.

Але Столтенберг зазначив, що такі країни, як Німеччина, Швеція і Норвегія, мали подібну політику, але змінили її.

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"Якщо ми не хочемо, щоб автократія і тиранія перемогли, то їм потрібна зброя, така реальність", - сказав він.

Він сказав, що "надзвичайно важливо", щоб Росія не виграла цю війну, не тільки для українців, але й для того, щоб уникнути неправильного сигналу авторитарним лідерам, в тому числі в Пекіні, що вони можуть отримати те, що хочуть, силою.

Як повідомлялося, міністерство оборони США попросило свої війська, дислоковані в Південній Кореї, надати обладнання для допомоги Україні у війні проти Росії.