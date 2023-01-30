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Генсек НАТО закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 11:14
Єнс Столтенберг, фото: GETTY IMAGES

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Виступаючи в Сеулі, Єнс Столтенберг подякував Південній Кореї за нелетальну допомогу Україні, але заявив, що існує "нагальна потреба в боєприпасах".

"Зрештою, це рішення за вами, але я скажу, що кілька союзників по НАТО, які мали політику ніколи не експортувати зброю до країн, що перебувають у конфлікті, зараз змінили цю політику", - нагадав Столтенберг.

У той час як Південна Корея підписала великі угоди про постачання сотень танків, літаків та іншого озброєння члену НАТО Польщі з початку війни, президент Південної Кореї Юн Сок Йол заявив, що закон його країни проти надання зброї країнам, що перебувають у конфлікті, ускладнює надання зброї Україні.

Але Столтенберг зазначив, що такі країни, як Німеччина, Швеція і Норвегія, мали подібну політику, але змінили її.

"Якщо ми не хочемо, щоб автократія і тиранія перемогли, то їм потрібна зброя, така реальність", - сказав він.

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Він сказав, що "надзвичайно важливо", щоб Росія не виграла цю війну, не тільки для українців, але й для того, щоб уникнути неправильного сигналу авторитарним лідерам, в тому числі в Пекіні, що вони можуть отримати те, що хочуть, силою.

Як повідомлялося, міністерство оборони США попросило свої війська, дислоковані в Південній Кореї, надати обладнання для допомоги Україні у війні проти Росії.

Теми: НАТОПівденна КореяУкраїнавійна
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