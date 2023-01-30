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Генсек НАТО призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 11:14
Йенс Столтенберг, фото: GETTY IMAGES

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Выступая в Сеуле, Йенс Столтенберг поблагодарил Южную Корею за нелетальную помощь Украине, но заявил, что существует "насущная потребность в боеприпасах".

"Я закликаю Республіку Корея продовжувати і активізувати конкретне питання військової підтримки", - сказав він.

"Я призываю Республику Корея продолжать и активизировать конкретный вопрос военной поддержки", - сказал он.

"В конце концов, это решение за вами, но я скажу, что несколько союзников по НАТО, которые имели политику никогда не экспортировать оружие в страны, находящиеся в конфликте, сейчас изменили эту политику", - напомнил Столтенберг.

В то время как Южная Корея подписала крупные соглашения о поставках сотен танков, самолетов и другого вооружения члену НАТО Польше с начала войны, президент Южной Кореи Юн Сок Йол заявил, что закон его страны против предоставления оружия странам, находящимся в конфликте, затрудняет предоставление оружия Украине.

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Но Столтенберг отметил, что такие страны, как Германия, Швеция и Норвегия, имели подобную политику, но изменили ее.

"Если мы не хотим, чтобы автократия и тирания победили, то им нужно оружие, такова реальность", - сказал он.

Он сказал, что "чрезвычайно важно", чтобы Россия не выиграла эту войну, не только для украинцев, но и для того, чтобы избежать неправильного сигнала авторитарным лидерам, в том числе в Пекине, что они могут получить то, что хотят, силой.

Как сообщалось, министерство обороны США попросило свои войска, дислоцированные в Южной Корее, предоставить оборудование для помощи Украине в войне против России.

Темы: НАТОЮжная КореяУкраинавойна
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