Генсек НАТО призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.
Выступая в Сеуле, Йенс Столтенберг поблагодарил Южную Корею за нелетальную помощь Украине, но заявил, что существует "насущная потребность в боеприпасах".
"Я закликаю Республіку Корея продовжувати і активізувати конкретне питання військової підтримки", - сказав він.
"Я призываю Республику Корея продолжать и активизировать конкретный вопрос военной поддержки", - сказал он.
"В конце концов, это решение за вами, но я скажу, что несколько союзников по НАТО, которые имели политику никогда не экспортировать оружие в страны, находящиеся в конфликте, сейчас изменили эту политику", - напомнил Столтенберг.
В то время как Южная Корея подписала крупные соглашения о поставках сотен танков, самолетов и другого вооружения члену НАТО Польше с начала войны, президент Южной Кореи Юн Сок Йол заявил, что закон его страны против предоставления оружия странам, находящимся в конфликте, затрудняет предоставление оружия Украине.
Но Столтенберг отметил, что такие страны, как Германия, Швеция и Норвегия, имели подобную политику, но изменили ее.
"Если мы не хотим, чтобы автократия и тирания победили, то им нужно оружие, такова реальность", - сказал он.
Он сказал, что "чрезвычайно важно", чтобы Россия не выиграла эту войну, не только для украинцев, но и для того, чтобы избежать неправильного сигнала авторитарным лидерам, в том числе в Пекине, что они могут получить то, что хотят, силой.
Как сообщалось, министерство обороны США попросило свои войска, дислоцированные в Южной Корее, предоставить оборудование для помощи Украине в войне против России.