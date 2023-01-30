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До МЗС Ірану викликали українського дипломата – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 11:10

Тимчасового повіреного у справах України в Тегерані викликали до МЗС Ірану у зв’язку з ударами безпілотників по іранських об’єктах в ніч на неділю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Al Arabiya.

"У понеділок Іран викликав тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментарі його країни щодо удару безпілотника по військовому заводу в центральній іранській провінції Ісфахан" - йдеться у повідомленні.

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29 січня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Твіттері, що від наслідків війни проти України не вбережуться ні її автори, ні співучасники.

"Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Паніка в РФ: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", - зазначив він.

В ніч на 29 січня військові об'єкти Ірану були атаковані невідомими безпілотниками. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, вибухи в Ірані можна назвати наслідками його політики, яка спрямована на підтримку країни-терориста Росії.

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Теми: ІранМЗС
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