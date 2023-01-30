Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД Ирана вызвали украинского дипломата - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 12:10

Временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана в связи с ударами беспилотников по иранским объектам в ночь на воскресенье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Al Arabiya.

"В понедельник Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментариев его страны относительно удара беспилотника по военному заводу в центральной иранской провинции Исфахан", - говорится в сообщении.

29 января советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере, что от последствий войны против Украины не уберегутся ни ее авторы, ни соучастники.

"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в РФ: бесконечная мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", - отметил он.

В ночь на 29 января военные объекты Ирана были атакованы неизвестными беспилотниками. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, взрывы в Иране можно назвать последствиями его политики, которая направлена на поддержку страны-террориста России.

Темы: ИранМИД
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева - источники

Главные бои еще впереди – Данилов

Американская компания предлагает Украине ударные дроны за один доллар – WSJ

США готовят пакет помощи Украине на более $2 млрд со снарядами дальностью до 150 км – Reuters

Зеленский о "кадровом затишье": Будут еще решения

Еще один игрок сборной Украины перешел в английскую Премьер-лигу

Все новости...
Иран
Москва отреагировала на удар по Ирану: призывает не злорадствовать
"Все варианты на столе" – Блинкен о допустимости военных действий США против Ирана
Удар по заводу в Иране нанес Израиль – СМИ
Последние новости
08:51
Избранный президент Чехии: Украина заслуживает членства в НАТО сразу после войны
08:41
Оккупанты били по Херсонщине из артиллерии и РСЗО: 1 погибший
08:25
В Беларуси требовали у Международного уголовного суда наказать Польшу за подготовку "агрессии"
08:19
ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева - источники
08:18
В ЕС не видят оснований отменять авиационное соглашение с Катаром на фоне коррупционного скандала
08:14
Россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области за сутки
07:56
Украинские защитники уничтожили за сутки 920 оккупантов
07:40
Италия усилила охрану дипмиссий из-за серии атак по всему миру
07:25
Оккупанты развернули на Луганщине еще один госпиталь для 100 раненых воинов – штаб
06:47
Силы обороны поразили более 20 районов сосредоточения врага – сводка
Все новости...