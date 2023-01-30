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В МИД Ирана вызвали украинского дипломата - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 11:10

Временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана в связи с ударами беспилотников по иранским объектам в ночь на воскресенье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Al Arabiya.

"В понедельник Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментариев его страны относительно удара беспилотника по военному заводу в центральной иранской провинции Исфахан", - говорится в сообщении.

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29 января советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере, что от последствий войны против Украины не уберегутся ни ее авторы, ни соучастники.

"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в РФ: бесконечная мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", - отметил он.

В ночь на 29 января военные объекты Ирана были атакованы неизвестными беспилотниками. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, взрывы в Иране можно назвать последствиями его политики, которая направлена на поддержку страны-террориста России.

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Темы: ИранМИД
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