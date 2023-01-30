Окупанти вдарили по Херсону, Бериславський район атакували запалювальними боєприпасами – ОВА
Минулої доби російськи загарбники накрили масованим вогнем Херсон, били по житлових кварталах міста, Бериславський район Херсонщини було атаковано забороненими запалювальними боєприпасами.
Джерело: звіти ОВА
Деталі: Херсонщина: вчора російські окупанти масованим вогнем вкотре вкрили Херсон. Ворожа артилерія гатила по житлових кварталах міста. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури: Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки.
Через російські удари постраждало 9 осіб: троє людей загинули (2 чоловіки та 1 жінка), пʼятеро – дістали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх потерпілих доставили до медичних закладів, де лікарі надають їм необхідну допомогу. Одна людина знаходиться в тяжкому стані.
Загалом на Херсонщині за добу через російську агресію 3 людини загинули, 8 - поранені.
Ворог не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро, Бериславський район атаковано забороненими запалювальними боєприпасами.
Також противник здійснив артилерійський обстріл передмістя та самого міста Херсон.
Чернігівщина: за минулу добу — два обстріли із мінометів та САУ по громадах Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Без жертв та руйнувань.
Сумщина: вчора протягом дня ворог здійснив обстріли 6 територіальних громад області: Білопільської, Великописарівської, Есманьської, Краснопільської, Миропільської, Юнаківської.
В усіх випадках без жертв та руйнувань.
Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Червоне, Білогір'я, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малинівка, Новоандріївка, Ольгівське, Кам'янське, Степове. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.
Дніпропетровщина: вночі росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді.
Без постраждалих.
Понівечені два приватні будинки та господарські споруди. Перебита лінія електропередач. Наслідки атаки ще уточнюються.
Харківщина: вчора ввечері ворог завдав по Харкову ракетного удару, попередньо — С-300. Ракета влучила у житловий 4-поверховий будинок в Київському районі міста. Зруйновані верхні поверхи будинку, сталася пожежа. Загинула літня жінка. Також поранення отримали ще 3 мешканців цього будинку. Рятувальні роботи на місці тривають.
Протягом доби ворог обстрілював прикордонні райони області. На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів: Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки і Новомлинськ.
На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів: Дворічна, Вільшана, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай і Вишневе.
У Куп'янську пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, магазини. Поранення отримала одна людина, госпіталізовано у стані середньої тяжкості.
Луганщина: минулої доби українські захисники відбили чергові атаки ворога від Білогорівки.
На Куп’янському напрямку росіянами обстріляно райони населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка.
На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва.
Донеччина: вночі — хаотичні обстріли Авдіївки та населених пунктів Очеретинської громади.
Незмінно важкою залишається ситуація вздовж лінії фронту, поблизу Вугледара, Авдіївки, Мар'їнки, Бахмута і Соледара.
Протягом доби — обстріли і штурмові дії поблизу Торецька та Нью-Йорка.
Вчора в першій половині дня — ракетний обстріл Костянтинівки. Промислова зона.
Вдень — артилерійський обстріл Курахового, постраждали будинки у приватному секторі та мережа теплопостачання.
Ввечері — обстріл м.Часів Яр з РСЗВ, вучання по промисловому об'єкту, житловій забудові.
За добу на Донеччині: 1 загиблий, 1 поранений.
Миколаївщина: вночі ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки й господарські споруди. Постраждалих немає.