Окупанти вдарили по Херсону, Бериславський район атакували запалювальними боєприпасами – ОВА

Минулої доби російськи загарбники накрили масованим вогнем Херсон, били по житлових кварталах міста, Бериславський район Херсонщини було атаковано забороненими запалювальними боєприпасами.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Херсонщина: вчора російські окупанти масованим вогнем вкотре вкрили Херсон. Ворожа артилерія гатила по житлових кварталах міста. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури: Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки.

Через російські удари постраждало 9 осіб: троє людей загинули (2 чоловіки та 1 жінка), пʼятеро – дістали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх потерпілих доставили до медичних закладів, де лікарі надають їм необхідну допомогу. Одна людина знаходиться в тяжкому стані.

Загалом на Херсонщині за добу через російську агресію 3 людини загинули, 8 - поранені.

Ворог не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро, Бериславський район атаковано забороненими запалювальними боєприпасами.

Також противник здійснив артилерійський обстріл передмістя та самого міста Херсон.

ВІДЕО ДНЯ

Чернігівщина: за минулу добу — два обстріли із мінометів та САУ по громадах Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вчора протягом дня ворог здійснив обстріли 6 територіальних громад області: Білопільської, Великописарівської, Есманьської, Краснопільської, Миропільської, Юнаківської.

В усіх випадках без жертв та руйнувань.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Червоне, Білогір'я, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малинівка, Новоандріївка, Ольгівське, Кам'янське, Степове. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Дніпропетровщина: вночі росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді.

Без постраждалих.

Понівечені два приватні будинки та господарські споруди. Перебита лінія електропередач. Наслідки атаки ще уточнюються.

Харківщина: вчора ввечері ворог завдав по Харкову ракетного удару, попередньо — С-300. Ракета влучила у житловий 4-поверховий будинок в Київському районі міста. Зруйновані верхні поверхи будинку, сталася пожежа. Загинула літня жінка. Також поранення отримали ще 3 мешканців цього будинку. Рятувальні роботи на місці тривають.

Протягом доби ворог обстрілював прикордонні райони області. На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів: Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки і Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів: Дворічна, Вільшана, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай і Вишневе.

У Куп'янську пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, магазини. Поранення отримала одна людина, госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Луганщина: минулої доби українські захисники відбили чергові атаки ворога від Білогорівки.

На Куп’янському напрямку росіянами обстріляно райони населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва.

Донеччина: вночі — хаотичні обстріли Авдіївки та населених пунктів Очеретинської громади.

Незмінно важкою залишається ситуація вздовж лінії фронту, поблизу Вугледара, Авдіївки, Мар'їнки, Бахмута і Соледара.

Протягом доби — обстріли і штурмові дії поблизу Торецька та Нью-Йорка.

Вчора в першій половині дня — ракетний обстріл Костянтинівки. Промислова зона.

Вдень — артилерійський обстріл Курахового, постраждали будинки у приватному секторі та мережа теплопостачання.

Ввечері — обстріл м.Часів Яр з РСЗВ, вучання по промисловому об'єкту, житловій забудові.

За добу на Донеччині: 1 загиблий, 1 поранений.

Миколаївщина: вночі ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки й господарські споруди. Постраждалих немає.