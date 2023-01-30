Оккупанты ударили по Херсону, Бериславский район атаковали зажигательными боеприпасами - ОВА

За прошедшие сутки российские захватчики накрыли массированным огнем Херсон, били по жилым кварталам города, Бериславский район Херсонщины был атакован запрещенными зажигательными боеприпасами.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Херсонщина: вчера российские оккупанты массированным огнем в очередной раз покрыли Херсон. Вражеская артиллерия била по жилым кварталам города. В результате вражеского обстрела поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры: Херсонская областная клиническая больница, школа, автостанция, почтовое отделение, банк и жилые дома.

Из-за российских ударов пострадали 9 человек: три человека погибли (2 мужчины и 1 женщина), пятеро - получили ранения различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Всего на Херсонщине за сутки из-за российской агрессии 3 человека погибли, 8 - ранены.

Враг не прекращает осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр, Бериславский район атакован запрещенными зажигательными боеприпасами.

Также противник осуществил артиллерийский обстрел пригорода и самого города Херсон.

ВИДЕО ДНЯ

Сумщина: вчера в течение дня враг совершил обстрелы 6 территориальных громад области: Белопольской, Великописаревской, Эсманьской, Краснопольской, Миропольской, Юнаковской.

Во всех случаях без жертв и разрушений.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Чаривне, Красное, Белогорье, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малиновка, Новоандреевка, Ольговское, Каменское, Степное. Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

Днепропетровщина: ночью россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Червоногригорьевской громаде.

Без пострадавших.

Изуродованы два частных дома и хозяйственные постройки. Перебита линия электропередач. Последствия атаки еще уточняются.

Харьковщина: вчера вечером враг нанес по Харькову ракетный удар, предварительно - С-300. Ракета попала в жилой 4-этажный дом в Киевском районе города. Разрушены верхние этажи дома, произошел пожар. Погибла пожилая женщина. Также ранения получили еще 3 жильцов этого дома. Спасательные работы на месте продолжаются.

В течение суток враг обстреливал приграничные районы области. На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов: Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огирцево, Волчанск, Бударки и Новомлинск.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов: Двуречная, Ольшана, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленый Гай и Вишневое.

В Купянске повреждены частные дома, хозяйственные постройки, магазины. Ранения получил один человек, госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Луганщина: за прошедшие сутки украинские защитники отбили очередные атаки врага от Белогоровки.

На Купянском направлении россиянами обстреляны районы населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка.

На Лиманском направлении огневому поражению подверглись Макеевка, Невское, Червонопоповка, Кременная и Диброва.

Донеччина: ночью - хаотичные обстрелы Авдеевки и населенных пунктов Очеретинской громады.

Неизменно тяжелой остается ситуация вдоль линии фронта, вблизи Угледара, Авдеевки, Марьинки, Бахмута и Соледара.

В течение суток - обстрелы и штурмовые действия вблизи Торецка и Нью-Йорка.

Вчера в первой половине дня - ракетный обстрел Константиновки. Промышленная зона.

Днем - артиллерийский обстрел Курахово, пострадали дома в частном секторе и сеть теплоснабжения.

Вечером - обстрел г.Часов Яр из РСЗО, обстрел по промышленному объекту, жилой застройке.

За сутки в Донецкой области: 1 погибший, 1 раненый.

Николаевщина: ночью враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской громады. Разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.