У Києві викрили групу серійних викрадачів авто

У Києві викрили групу серійних викрадачів автомобілів, зловмисників перевіряють на причетність до понад 40 епізодів.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП, столична поліція

Пряма мова: "Зловмисники полювали на автомобілі, які тривалий час знаходилися без нагляду. У тому числі на автівки, чиї власники у зв’язку з війною були змушені залишити столицю та виїхати за кордон. Також задокументовано один епізод викрадення транспортного засобу прямо зі штрафмайданчика".

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Деталі: За даними слідства, двоє підозрюваних, починаючи з березня 2022 року, розробили злочинний механізм заволодіння транспортними засобами, використовуючи для цього пристрої для приглушення GPS сигналів, трекери та інші спеціальні засоби.

Відомо, що учасники групи за підробленими службовими посвідченнями безперешкодно пересувались столицею у нічний час.

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Один із них заздалегідь підшуковував автівки, власники яких на тривалий час залишали їх без нагляду. Викрадені транспортні засоби спочатку переганяли в інше місце, а потім перепродавали.

На цей час встановлено 4 факти незаконного заволодіння транспортними засобами, а саме трьома автівками та мотоциклом. Водночас правоохоронці вказують, що обґрунтовано підозрюють учасників групи до вчинення понад 40 епізодів.

Також встановлено, що один із затриманих наразі є обвинуваченим у кримінальному провадженні за фактами вчинення аналогічних злочинів.

Під час обшуку за місцем мешкання фігурантів вилучили грошові кошти, одяг, у якому вчинялися злочини, пристрої зв'язку, 5 предметів, схожих на магазини від автоматичної зброї, понад 400 боєприпасів, 34 гумових кулі, предмет, схожий на АК-74 із глушником, штик-ніж та мисливський арбалет.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Зловимисникам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.