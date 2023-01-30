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В Киеве поймали группу серийных угонщиков авто

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 января 2023, 12:36
фото полиции

В Киеве разоблачили группу серийных угонщиков автомобилей, злоумышленников проверяют на причастность к более 40 эпизодам.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП, столичная полиция

Прямая речь: "Злоумышленники охотились на автомобили, которые длительное время находились без присмотра. В том числе на машины, чьи владельцы в связи с войной были вынуждены покинуть столицу и выехать за границу. Также задокументирован один эпизод угона транспортного средства прямо со штрафплощадки".

Детали: По данным следствия, двое подозреваемых, начиная с марта 2022 года, разработали преступный механизм завладения транспортными средствами, используя для этого устройства для подавления GPS сигналов, трекеры и другие специальные средства.

Известно, что участники группы по поддельным служебным удостоверениям беспрепятственно передвигались по столице в ночное время.

 

Один из них заранее подыскивал машины, владельцы которых на длительное время оставляли их без присмотра. Похищенные транспортные средства сначала перегоняли в другое место, а затем перепродавали.

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В настоящее время установлено 4 факта незаконного завладения транспортными средствами, а именно тремя автомобилями и мотоциклом. В то же время правоохранители указывают, что обоснованно подозревают участников группы к совершению более 40 эпизодов.

Также установлено, что один из задержанных сейчас является обвиняемым в уголовном производстве по фактам совершения аналогичных преступлений.

Во время обыска по месту жительства фигурантов изъяли денежные средства, одежду, в которой совершались преступления, устройства связи, 5 предметов, похожих на магазины от автоматического оружия, более 400 боеприпасов, 34 резиновых пули, предмет, похожий на АК-74 с глушителем, штык-нож и охотничий арбалет.

 

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Темы: Киевавтокриминал
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