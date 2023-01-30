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Польща хоче вступу України в ЄС "за кілька років", але є умова - МЗС

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 12:41

Польща хоче, щоб Україна стала членом Європейського Союзу через кілька років, але для цього потрібна перемога у війні.

Про це в неділю в ефірі TVP Info розповів заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, повідомляє "Європейська правда".

Яблонського запитали, яким сигналом має стати саміт Україна-ЄС у Києві 3 лютого. У відповідь дипломат підкреслив, що це надзвичайно важлива подія, адже "корінь російської агресії - бажання заблокувати інтеграцію України з Європою".

"Саміт Україна-ЄС показує, що цей відкритий шлях до членства, досягнутий також завдяки польській ініціативі, є чимось реальним. Це не просто гасла, порожні гасла, а справжня воля до співпраці. Ми дуже хочемо, щоб Україна за кілька років стала членом Європейського Союзу. Це реально, якщо тільки ми дозволимо Україні виграти цю війну", - наголосив він.

Заступник глави МЗС Польщі підкреслив, що українська нація чітко показує, як вона хоче розвиватися.

"Вона каже: ми хочемо бути ближчими до Європи, ми хочемо належати до Європейського Союзу, ми хочемо належати до НАТО", - наголосив він.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю Politico про амбітний план набуття членства в ЄС протягом двох років.

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Теми: ЄСУкраїнаПольща
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