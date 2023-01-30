Польша хочет вступления Украины в ЕС "через несколько лет", но есть условие - МИД

Польша хочет, чтобы Украина стала членом Европейского Союза через несколько лет, но для этого нужна победа в войне.

Об этом в воскресенье в эфире TVP Info рассказал заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, сообщает "Европейская правда".

Яблонского спросили, каким сигналом должен стать саммит Украина-ЕС в Киеве 3 февраля. В ответ дипломат подчеркнул, что это очень важное событие, ведь "корень российской агрессии - желание заблокировать интеграцию Украины с Европой".

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"Саммит Украина-ЕС показывает, что этот открытый путь к членству, достигнутый также благодаря польской инициативе - это что-то вполне реальное. Это не просто лозунги, пустые лозунги, а настоящая воля к сотрудничеству. Мы очень хотим, чтобы Украина за несколько лет стала членом Европейского Союза. Это реально, если только мы позволим Украине выиграть эту войну", - подчеркнул он.

Заместитель главы МИД Польши подчеркнул, что украинская нация четко показывает, как она хочет развиваться.

"Она говорит: мы хотим быть ближе к Европе, мы хотим принадлежать к Европейскому Союзу, мы хотим принадлежать к НАТО", - подчеркнул он.

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