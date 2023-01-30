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Посол ЄС назвав головні теми саміту з Україною в Києві

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 13:24

Питання, які обговорюватимуться на саміті Україна-ЄС 3 лютого в Києві, включають воєнну ситуацію, мирний план президента Володимира Зеленського та підтримку України з боку партнерів.

Про це сказав журналістам у понеділок посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Перш за все, є сигнал солідарності з Україною. Серед питань, які будуть обговорюватися, - звичайно, воєнна ситуація, мирний план президента Зеленського, який отримав підтримку в ЄС. Ми бачимо затримки у наданні допомоги Україні як у військовій, так і в економічній, фінансовій, гуманітарній та енергетичних сферах тощо", - заявив дипломат.

За словами Маасікаса, Брюссель також обговорить прогрес України у роботі над рекомендаціями ЄС, пов’язаними з наданням статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

"Тож коло питань є доволі великим", - констатував голова представництва ЄС в Україні.

Він також зауважив, що швидкість будь-якого процесу інтеграції залежить передусім від дій кандидата, зокрема від того, наскільки швидко буде ухвалене й запроваджене законодавство ЄС, і оцінка прогресу України в імплементації триває.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю Politico про амбітний план набуття членства в ЄС протягом двох років.

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Теми: ЄСКиївУкраїна
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