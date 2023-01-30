Посол ЄС назвав головні теми саміту з Україною в Києві

Питання, які обговорюватимуться на саміті Україна-ЄС 3 лютого в Києві, включають воєнну ситуацію, мирний план президента Володимира Зеленського та підтримку України з боку партнерів.

Про це сказав журналістам у понеділок посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Перш за все, є сигнал солідарності з Україною. Серед питань, які будуть обговорюватися, - звичайно, воєнна ситуація, мирний план президента Зеленського, який отримав підтримку в ЄС. Ми бачимо затримки у наданні допомоги Україні як у військовій, так і в економічній, фінансовій, гуманітарній та енергетичних сферах тощо", - заявив дипломат.

Реклама:

За словами Маасікаса, Брюссель також обговорить прогрес України у роботі над рекомендаціями ЄС, пов’язаними з наданням статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

"Тож коло питань є доволі великим", - констатував голова представництва ЄС в Україні.

Він також зауважив, що швидкість будь-якого процесу інтеграції залежить передусім від дій кандидата, зокрема від того, наскільки швидко буде ухвалене й запроваджене законодавство ЄС, і оцінка прогресу України в імплементації триває.

ВІДЕО ДНЯ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю Politico про амбітний план набуття членства в ЄС протягом двох років.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Україна повинна системно ослаблювати Росію, для чого їй необхідно активно інтегруватись до ЄС і НАТО.