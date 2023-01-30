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Посол ЕС назвал главные темы саммита с Украиной в Киеве

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 12:24

Вопросы, которые будут обсуждаться на саммите Украина-ЕС 3 февраля в Киеве, включают военную ситуацию, мирный план президента Владимира Зеленского и поддержку Украины со стороны партнеров.

Об этом сказал журналистам в понедельник посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Прежде всего, есть сигнал солидарности с Украиной. Среди вопросов, которые будут обсуждаться, - конечно, военная ситуация, мирный план президента Зеленского, который получил поддержку в ЕС. Мы видим задержки в оказании помощи Украине как в военной, так и в экономической, финансовой, гуманитарной и энергетических сферах и т.д.", - заявил дипломат.

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По словам Маасикаса, Брюссель также обсудит прогресс Украины в работе над рекомендациями ЕС, связанными с предоставлением статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

"Поэтому круг вопросов довольно большой", - констатировал глава представительства ЕС в Украине.

Он также отметил, что скорость любого процесса интеграции зависит прежде всего от действий кандидата, в частности от того, насколько быстро будет принято и внедрено законодательство ЕС, и оценка прогресса Украины в имплементации продолжается.

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Темы: ЕСКиевУкраина
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