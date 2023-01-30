Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол ЕС назвал главные темы саммита с Украиной в Киеве

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 13:24

Вопросы, которые будут обсуждаться на саммите Украина-ЕС 3 февраля в Киеве, включают военную ситуацию, мирный план президента Владимира Зеленского и поддержку Украины со стороны партнеров.

Об этом сказал журналистам в понедельник посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Прежде всего, есть сигнал солидарности с Украиной. Среди вопросов, которые будут обсуждаться, - конечно, военная ситуация, мирный план президента Зеленского, который получил поддержку в ЕС. Мы видим задержки в оказании помощи Украине как в военной, так и в экономической, финансовой, гуманитарной и энергетических сферах и т.д.", - заявил дипломат.

По словам Маасикаса, Брюссель также обсудит прогресс Украины в работе над рекомендациями ЕС, связанными с предоставлением статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

"Поэтому круг вопросов довольно большой", - констатировал глава представительства ЕС в Украине.

Он также отметил, что скорость любого процесса интеграции зависит прежде всего от действий кандидата, в частности от того, насколько быстро будет принято и внедрено законодательство ЕС, и оценка прогресса Украины в имплементации продолжается.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью Politico об амбициозном плане обретения членства в ЕС в течение двух лет.

ВИДЕО ДНЯ

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Украина должна системно ослаблять Россию, для чего ей необходимо активно интегрироваться в ЕС и НАТО.

Темы: ЕСКиевУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева - источники

Главные бои еще впереди – Данилов

Американская компания предлагает Украине ударные дроны за один доллар – WSJ

США готовят пакет помощи Украине на более $2 млрд со снарядами дальностью до 150 км – Reuters

Зеленский о "кадровом затишье": Будут еще решения

Еще один игрок сборной Украины перешел в английскую Премьер-лигу

Все новости...
ЕС
Польша хочет вступления Украины в ЕС "через несколько лет", но есть условие - МИД
В правительстве анонсировали изменения в проблемный закон о КСУ еще до саммита Украина-ЕС
В НАПК пожаловались послам G7 на сопротивление утверждению антикоррупционной программы
Последние новости
10:01
Оккупанты бьют кассетными боеприпасами по Донетчине, накрыли огнем 21 населенный пункт Херсонщины - ОВА
10:00
Чиновник из Минобороны ответил на обвинения ЦПК: Это попытка дискредитации министра
09:36
За один день в Дії заказали 300 тысяч LED-ламп для обмена
09:10
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки беспилотников в Россию
08:51
Избранный президент Чехии: Украина заслуживает членства в НАТО сразу после войны
08:41
Оккупанты били по Херсонщине из артиллерии и РСЗО: 1 погибший
08:25
В Беларуси требовали у Международного уголовного суда наказать Польшу за подготовку "агрессии"
08:19
ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева - источники
08:18
В ЕС не видят оснований отменять авиационное соглашение с Катаром на фоне коррупционного скандала
08:14
Россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области за сутки
Все новости...