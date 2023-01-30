Посол ЕС назвал главные темы саммита с Украиной в Киеве

Вопросы, которые будут обсуждаться на саммите Украина-ЕС 3 февраля в Киеве, включают военную ситуацию, мирный план президента Владимира Зеленского и поддержку Украины со стороны партнеров.

Об этом сказал журналистам в понедельник посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Прежде всего, есть сигнал солидарности с Украиной. Среди вопросов, которые будут обсуждаться, - конечно, военная ситуация, мирный план президента Зеленского, который получил поддержку в ЕС. Мы видим задержки в оказании помощи Украине как в военной, так и в экономической, финансовой, гуманитарной и энергетических сферах и т.д.", - заявил дипломат.

По словам Маасикаса, Брюссель также обсудит прогресс Украины в работе над рекомендациями ЕС, связанными с предоставлением статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

"Поэтому круг вопросов довольно большой", - констатировал глава представительства ЕС в Украине.

Он также отметил, что скорость любого процесса интеграции зависит прежде всего от действий кандидата, в частности от того, насколько быстро будет принято и внедрено законодательство ЕС, и оценка прогресса Украины в имплементации продолжается.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью Politico об амбициозном плане обретения членства в ЕС в течение двух лет.

ВИДЕО ДНЯ

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Украина должна системно ослаблять Россию, для чего ей необходимо активно интегрироваться в ЕС и НАТО.