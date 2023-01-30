Якщо блокують за проукраїнські пости: Центр при РНБО збирає скарги користувачів
Український Центр протидії дезінформації при РНБО запустив кампанію по захисту проукраїнських користувачів соцмереж, які стикнулися із блокуванням акантів за публікацію постів на підтримку України.
Джерело: повідомлення Центру
Деталі: Центр протидії дезінформації разом із литовською організацією Debunk.org розпочав кампанію з моніторингу випадків недоброчесного блокування іноземних проукраїнських користувачів у соціальних мережах.
Debunk у Литві вже зібрав понад 150 доказів недоброчесного обмеження користувачів за публікації про війну в Україні.
Дослівно: "Ми прагнемо, щоб всі могли вільно ділитися інформацією та новинами з передової, безперешкодно організовувати кампанії зі збору коштів на підтримку українців, посилювати наш голос та громадську підтримку України у міжнародному просторі".
Деталі: Центр закликає українців, які стикалися із неправомірним блокуванням акаунтів у соціальних мережах за проукраїнські публікації або на підставі скарг від проросійських користувачів/ботів, заповнити спеціальну форму.