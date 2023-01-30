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Якщо блокують за проукраїнські пости: Центр при РНБО збирає скарги користувачів

Олександр ШумілінПонеділок, 30 січня 2023, 13:24
Скриншот

Український Центр протидії дезінформації при РНБО запустив кампанію по захисту проукраїнських користувачів соцмереж, які стикнулися із блокуванням акантів за публікацію постів на підтримку України.  

Джерело: повідомлення Центру

Деталі: Центр протидії дезінформації разом із литовською організацією Debunk.org розпочав кампанію з моніторингу випадків недоброчесного блокування іноземних проукраїнських користувачів у соціальних мережах.

Debunk у Литві вже зібрав понад 150 доказів недоброчесного обмеження користувачів за публікації про війну в Україні.

Дослівно: "Ми прагнемо, щоб всі могли вільно ділитися інформацією та новинами з передової, безперешкодно організовувати кампанії зі збору коштів на підтримку українців, посилювати наш голос та громадську підтримку України у міжнародному просторі".

Деталі: Центр закликає українців, які стикалися із неправомірним блокуванням акаунтів у соціальних мережах за проукраїнські публікації або на підставі скарг від проросійських користувачів/ботів, заповнити спеціальну форму.

Теми: РНБОінтернет
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