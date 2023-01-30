Если блокируют за проукраинские посты: Центр при СНБО собирает жалобы пользователей

Украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО запустил кампанию по защите проукраинских пользователей соцсетей, которые столкнулись с блокировкой аккантов за публикацию постов в поддержку Украины.

Источник: сообщение Центра

Детали: Центр противодействия дезинформации вместе с литовской организацией Debunk.org начал кампанию по мониторингу случаев недобросовестного блокирования иностранных проукраинских пользователей в социальных сетях.

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Debunk в Литве уже собрал более 150 доказательств недобросовестного ограничения пользователей за публикации о войне в Украине.

Дословно: "Мы стремимся, чтобы все могли свободно делиться информацией и новостями с передовой, беспрепятственно организовывать кампании по сбору средств в поддержку украинцев, усиливать наш голос и общественную поддержку Украины в международном пространстве".

Детали: Центр призывает украинцев, которые сталкивались с неправомерным блокированием аккаунтов в социальных сетях за проукраинские публикации или на основании жалоб от пророссийских пользователей/ботов, заполнить специальную форму.

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