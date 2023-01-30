Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Если блокируют за проукраинские посты: Центр при СНБО собирает жалобы пользователей

Александр ШумилинПонедельник, 30 января 2023, 12:24
Если блокируют за проукраинские посты: Центр при СНБО собирает жалобы пользователей

Украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО запустил кампанию по защите проукраинских пользователей соцсетей, которые столкнулись с блокировкой аккантов за публикацию постов в поддержку Украины. 

Источник: сообщение Центра

Детали: Центр противодействия дезинформации вместе с литовской организацией Debunk.org начал кампанию по мониторингу случаев недобросовестного блокирования иностранных проукраинских пользователей в социальных сетях.

Реклама:

Debunk в Литве уже собрал более 150 доказательств недобросовестного ограничения пользователей за публикации о войне в Украине.

Дословно: "Мы стремимся, чтобы все могли свободно делиться информацией и новостями с передовой, беспрепятственно организовывать кампании по сбору средств в поддержку украинцев, усиливать наш голос и общественную поддержку Украины в международном пространстве".

Детали: Центр призывает украинцев, которые сталкивались с неправомерным блокированием аккаунтов в социальных сетях за проукраинские публикации или на основании жалоб от пророссийских пользователей/ботов, заполнить специальную форму.

ВИДЕО ДНЯ

Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

Темы: СНБОинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
СНБО
Проверка ВВК: Данилов говорит, что имена врачей-нарушителей и уклонистов обнародуют
Зеленский на СНБО поручил проверить решения ВЛК начиная с 24 февраля 2022 года
Украина будет освобождать Крым военным путем, если Россия не покинет его сама – Данилов
Последние новости
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
Все новости...
Реклама: