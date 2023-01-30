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Зеленський приїхав до Миколаївської області: зустрівся з прем'єром Данії

Станіслав ПогоріловПонеділок, 30 січня 2023, 14:06
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Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївської області, де він зустрівся з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Робоча поїздка до Миколаївщини. Регіон героїчно витримує всі удари терористів. Під час візиту провів нараду щодо поточної ситуації в області".

Деталі: Зеленський повідомив, що обговорив оперативну ситуацію на півдні України, а також наслідки ракетних і дронових атак окупантів.

Також розглядався стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту й темпи відновлення.

Крім того, мова йшла про відбудову закладів освіти Миколаївщини, довгострокове відновлення економіки регіону й створення нових робочих місць.

Пізніше Зеленський повідомив, що на Миколаївщині провів зустріч з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

ВІДЕО ДНЯ
 
 

Пряма мова Зеленського: "Разом із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва. Важливо, щоб наші воїни змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію".

Теми: ЗеленськийМиколаївська область
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