Зеленський приїхав до Миколаївської області: зустрівся з прем'єром Данії
Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївської області, де він зустрівся з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Робоча поїздка до Миколаївщини. Регіон героїчно витримує всі удари терористів. Під час візиту провів нараду щодо поточної ситуації в області".
Деталі: Зеленський повідомив, що обговорив оперативну ситуацію на півдні України, а також наслідки ракетних і дронових атак окупантів.
Також розглядався стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту й темпи відновлення.
Крім того, мова йшла про відбудову закладів освіти Миколаївщини, довгострокове відновлення економіки регіону й створення нових робочих місць.
Пізніше Зеленський повідомив, що на Миколаївщині провів зустріч з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
Пряма мова Зеленського: "Разом із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва. Важливо, щоб наші воїни змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію".