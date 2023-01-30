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Зеленский приехал в Николаевскую область: встретился с премьером Дании

Станислав ПогориловПонедельник, 30 января 2023, 13:06
Зеленский приехал в Николаевскую область: встретился с премьером Дании
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Президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Николаевскую область, где он встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Рабочая поездка в Николаевскую область. Регион героически выдерживает все удары террористов. Во время визита провел совещание по текущей ситуации в области".

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Детали: Зеленский сообщил, что обсудил оперативную ситуацию на юге Украины, а также последствия ракетных и дроновых атак оккупантов.

Также рассматривалось состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления.

Кроме того, речь шла о восстановлении учебных заведений Николаевщины, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест.

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Позже Зеленский сообщил, что на Николаевщине провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

 
 

Прямая речь Зеленского: "Вместе с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева. Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию".

Темы: ЗеленскийНиколаевская область
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