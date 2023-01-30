Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский приехал в Николаевскую область: встретился с премьером Дании

Станислав ПогориловПонедельник, 30 января 2023, 14:06
скриншот

Президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Николаевскую область, где он встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Рабочая поездка в Николаевскую область. Регион героически выдерживает все удары террористов. Во время визита провел совещание по текущей ситуации в области".

Детали: Зеленский сообщил, что обсудил оперативную ситуацию на юге Украины, а также последствия ракетных и дроновых атак оккупантов.

Также рассматривалось состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления.

Кроме того, речь шла о восстановлении учебных заведений Николаевщины, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест.

Позже Зеленский сообщил, что на Николаевщине провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

ВИДЕО ДНЯ
 
 

Прямая речь Зеленского: "Вместе с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева. Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию".

Темы: ЗеленскийНиколаевская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Закупки Минобороны: заместитель директора госзакупок и экс-заместитель МО получили подозрения - источники

фотоДома у Коломойского проходит обыск

Разведка Британии рассказала о цели российских обстрелов освобожденного Херсона

ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева - источники

Главные бои еще впереди – Данилов

Американская компания предлагает Украине ударные дроны за один доллар – WSJ

Все новости...
Зеленский
Массовое убийство в Еленовке будет одним из обвинений на трибунале против РФ – Зеленский
Успеть до контрнаступления. Усиление Ермака, ротация в Кабмине, обиды депутатов
Зеленский написал Макрону по поводу Олимпиады
Последние новости
10:48
Деоккупация. Как вернуть к жизни людей, переживших русскую оккупацию
10:43
Intel сокращает зарплаты сотрудникам и руководителям на фоне спада на рынке ПК
10:39
Байден и Зеленский могут встретиться в Польше – СМИ
10:38
Закупки Минобороны: заместитель директора госзакупок и экс-заместитель МО получили подозрения - источники
10:32
Экс-президент Франции: Путин делает ставку на то, что Запад устанет и пойдет на благоприятные переговоры
10:30
Украина конфисковала активы девяти россиян и Януковича за почти год полномасштабной войны
10:29
фотоДома у Коломойского проходит обыск
10:16
Разведка Британии рассказала о цели российских обстрелов освобожденного Херсона
10:13
аудиоСБУ уличила президента "Мотор Сичи" Богуслаева и в финансировании террористов
10:01
Оккупанты бьют кассетными боеприпасами по Донетчине, накрыли огнем 21 населенный пункт Херсонщины - ОВА
Все новости...