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Зливав ворогу дані про підстанції на заході України: СБУ затримала 20-річного зрадника

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 січня 2023, 13:18
Зливав ворогу дані про підстанції на заході України: СБУ затримала 20-річного зрадника
фото СБУ

Правоохоронці викрили мешканця Тернопільщини, який здавав ворогу розташування об’єктів енергетичної інфраструктури.

Джерело: пресслужби СБУ та прокуратури Тернопільської області

Деталі: За даними слідства, 20-річний мешканець Кременецького району за винагороду співпрацював зі спецслужбами держави-агресора.

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Він надавав ворогові інформацію про розташування і характеристики об’єктів енергетичної інфраструктури у Тернопільській та сусідній області. 

Його затримали оперативники СБУ після того, які він забрав в обумовленому місці 5000 грн винагороди за свої "послуги". Перед цим чоловік сфотографував 2 об'єкти енергетики у Тернополі й  переслав ці фото співробітнику спецслужби РФ.

Затриманому оголосили підозру у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану.

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За даними прокуратури, суд арештував молодого чоловіка без права внесення застави.

Теми: СБУдержзрадаТернопільська областьвійна
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