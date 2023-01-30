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Сливал врагу данные о подстанциях на западе Украины: СБУ задержала 20-летнего предателя

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 января 2023, 13:18
Сливал врагу данные о подстанциях на западе Украины: СБУ задержала 20-летнего предателя
фото СБУ

Правоохранители разоблачили жителя Тернопольщины, который сдавал врагу расположение объектов энергетической инфраструктуры.

Источник: пресс-службы СБУ и прокуратуры Тернопольской области

Детали: По данным следствия, 20-летний житель Кременецкого района за вознаграждение сотрудничал со спецслужбами государства-агрессора.

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Он предоставлял врагу информацию о расположении и характеристиках объектов энергетической инфраструктуры в Тернопольской и соседней области. 

Его задержали оперативники СБУ после того, как он забрал в оговоренном месте 5000 грн вознаграждения за свои "услуги". Перед этим мужчина сфотографировал 2 объекта энергетики в Тернополе и переслал эти фото сотруднику спецслужбы РФ.

Задержанному объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

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По данным прокуратуры, суд арестовал молодого человека без права внесения залога.

Темы: СБУгосизменаТернопольская областьвойна
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