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Генсек НАТО підтвердив, що КНДР допомагає РФ ракетами попри заперечення Москви і Пхеньяна

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 14:33

Генеральний секретар НАТО повторив, що Альянсу відомо про підтримку Північною Кореєю Росії у її війні проти України, зокрема наданням ракет – після того, як Москва і Пхеньян заперечували такі звинувачення.

Як повідомляє "Європейська правда", його коментарі пролунали під час візиту до Сеула. 

Обговорюючи партнерство між НАТО і Південною Кореєю, Столтенберг у розмові з главою МЗС обговорював також виклики, які створила війна Росії проти України, та спільні проблеми через Північну Корею, яка ще більш активізувала випробування балістичних ракет. 

"Нам також відомо, що Північна Корея надає військову допомогу Росії у війні - ракетами й снарядами, і це лише підкреслює, як усе взаємопов’язано", - зазначив Єнс Столтенберг. 

Він зазначив, що сподівається на розширення співпраці із Сеулом у таких сферах як кібербезпека, новітні технології, контроль за розповсюдженням зброї. 

Нагадаємо, ще восени стало відомо, що Сполучені Штати звинувачують Північну Корею у таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки.

У січні США передали до Комітету Ради Безпеки ООН з питань санкцій проти Північної Кореї докази постачань Пхеньяном зброї російській приватній військовій компанії "Вагнера", яка використовує її у війні в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Москва і Пхеньян продовжують заперечувати звинувачення. 

Теми: НАТОРосіяПівнічна Корея
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