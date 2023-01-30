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Генсек НАТО підтвердив, що КНДР допомагає РФ ракетами попри заперечення Москви і Пхеньяна

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 13:33

Генеральний секретар НАТО повторив, що Альянсу відомо про підтримку Північною Кореєю Росії у її війні проти України, зокрема наданням ракет – після того, як Москва і Пхеньян заперечували такі звинувачення.

Як повідомляє "Європейська правда", його коментарі пролунали під час візиту до Сеула. 

Обговорюючи партнерство між НАТО і Південною Кореєю, Столтенберг у розмові з главою МЗС обговорював також виклики, які створила війна Росії проти України, та спільні проблеми через Північну Корею, яка ще більш активізувала випробування балістичних ракет. 

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"Нам також відомо, що Північна Корея надає військову допомогу Росії у війні - ракетами й снарядами, і це лише підкреслює, як усе взаємопов’язано", - зазначив Єнс Столтенберг. 

Він зазначив, що сподівається на розширення співпраці із Сеулом у таких сферах як кібербезпека, новітні технології, контроль за розповсюдженням зброї. 

Нагадаємо, ще восени стало відомо, що Сполучені Штати звинувачують Північну Корею у таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки.

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У січні США передали до Комітету Ради Безпеки ООН з питань санкцій проти Північної Кореї докази постачань Пхеньяном зброї російській приватній військовій компанії "Вагнера", яка використовує її у війні в Україні.

Москва і Пхеньян продовжують заперечувати звинувачення. 

Теми: НАТОРосіяПівнічна Корея
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