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Генсек НАТО подтвердил, что КНДР помогает РФ ракетами, несмотря на отрицание Москвы и Пхеньяна

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 13:33

Генеральный секретарь НАТО повторил, что Альянсу известно о поддержке Северной Кореей России в ее войне против Украины, в частности предоставлением ракет - после того как Москва и Пхеньян отрицали такие обвинения.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарии прозвучали во время визита в Сеул. 

Обсуждая партнерство между НАТО и Южной Кореей, Столтенберг в разговоре с главой МИД обсуждал также вызовы, которые создала война России против Украины, и общие проблемы из-за Северной Кореи, которая еще более активизировала испытания баллистических ракет. 

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"Нам также известно, что Северная Корея оказывает военную помощь России в войне - ракетами и снарядами, и это лишь подчеркивает, как все взаимосвязано", - отметил Йенс Столтенберг. 

Он отметил, что надеется на расширение сотрудничества с Сеулом в таких сферах, как кибербезопасность, новейшие технологии, контроль за распространением оружия. 

Напомним, еще осенью стало известно, что Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине и попытке скрыть эти поставки.

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В январе США передали в Комитет Совета Безопасности ООН по вопросам санкций против Северной Кореи доказательства поставок Пхеньяном оружия российской частной военной компании "Вагнера", которая использует его в войне в Украине.

Москва и Пхеньян продолжают отрицать обвинения. 

Темы: НАТОРосcияСеверная Корея
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