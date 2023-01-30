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Фінляндія поки йтиме до НАТО разом зі Швецією, попри проблеми у перемовинах з Анкарою

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 13:56

Фінляндія поки залишає незмінним своє рішення рухатися до членства у НАТО разом зі Швецією, попри труднощі у перемовинах між Стокгольмом і Анкарою та натяки Туреччини, що заявку Фінляндії готові ратифікувати швидше. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це на спеціальному брифінгу заявив міністр закордонних справ Пекка Хаавісто.

"Заяви Ердогана свідчать, що з боку Туреччини є готовність прискорити процес нашого вступу до НАТО, якщо буде потрібно. Ми у Фінляндії дуже прагнули, і досі прагнемо, вступити до НАТО разом зі Швецією. За останні 10 місяців було зроблено дуже багато для того, щоб досягти цієї мети. Швеція - наш найближчий союзник і в питаннях оборони, і у зовнішній політиці, і наша позиція залишається незмінною", - сказав він. 

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Він зазначив, що і НАТО, і окремі країни-члени теж наголошували, що найкраще, аби Фінляндія та Швеція одночасно стали членами Альянсу. 

Пекка Хаавісто повторив, що після цих сигналів з боку Ердогана були консультації з президентом Фінляндії, а потім з турецькою стороною, Стокгольмом і НАТО. 

"Я все ще розглядаю саміт НАТО у Вільнюсі, що відбудеться у липні, як важливий етап, і сподіваюся, що обидві наші країни будуть прийняті до Альянсу найпізніше тоді", - додав міністр закордонних справ Фінляндії. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 28-29 січня від Анкари надійшли сигнали про те, що Туреччина готова розглянути вступ Фінляндії до НАТО окремо від Швеції.  

Як відомо, невизначеність щодо погодження Туреччиною заявки Швеції зросла ще більше на тлі останніх антитурецьких акцій в країні. 

Теми: НАТОФінляндіяШвеціяТуреччина
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