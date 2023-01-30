Фінляндія поки йтиме до НАТО разом зі Швецією, попри проблеми у перемовинах з Анкарою

Фінляндія поки залишає незмінним своє рішення рухатися до членства у НАТО разом зі Швецією, попри труднощі у перемовинах між Стокгольмом і Анкарою та натяки Туреччини, що заявку Фінляндії готові ратифікувати швидше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на спеціальному брифінгу заявив міністр закордонних справ Пекка Хаавісто.

"Заяви Ердогана свідчать, що з боку Туреччини є готовність прискорити процес нашого вступу до НАТО, якщо буде потрібно. Ми у Фінляндії дуже прагнули, і досі прагнемо, вступити до НАТО разом зі Швецією. За останні 10 місяців було зроблено дуже багато для того, щоб досягти цієї мети. Швеція - наш найближчий союзник і в питаннях оборони, і у зовнішній політиці, і наша позиція залишається незмінною", - сказав він.

Він зазначив, що і НАТО, і окремі країни-члени теж наголошували, що найкраще, аби Фінляндія та Швеція одночасно стали членами Альянсу.

Пекка Хаавісто повторив, що після цих сигналів з боку Ердогана були консультації з президентом Фінляндії, а потім з турецькою стороною, Стокгольмом і НАТО.

"Я все ще розглядаю саміт НАТО у Вільнюсі, що відбудеться у липні, як важливий етап, і сподіваюся, що обидві наші країни будуть прийняті до Альянсу найпізніше тоді", - додав міністр закордонних справ Фінляндії.

Нагадаємо, 28-29 січня від Анкари надійшли сигнали про те, що Туреччина готова розглянути вступ Фінляндії до НАТО окремо від Швеції.

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Як відомо, невизначеність щодо погодження Туреччиною заявки Швеції зросла ще більше на тлі останніх антитурецьких акцій в країні.