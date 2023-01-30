Финляндия пока будет идти в НАТО вместе со Швецией, несмотря на проблемы в переговорах с Анкарой

Финляндия пока оставляет неизменным свое решение двигаться к членству в НАТО вместе со Швецией, несмотря на трудности в переговорах между Стокгольмом и Анкарой и намеки Турции, что заявку Финляндии готовы ратифицировать быстрее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на специальном брифинге заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто.

"Заявления Эрдогана свидетельствуют, что со стороны Турции есть готовность ускорить процесс нашего вступления в НАТО, если потребуется. Мы в Финляндии очень стремились, и до сих пор стремимся, вступить в НАТО вместе со Швецией. За последние 10 месяцев было сделано очень много для того, чтобы достичь этой цели. Швеция - наш ближайший союзник и в вопросах обороны, и во внешней политике, и наша позиция остается неизменной", - сказал он.

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Он отметил, что и НАТО, и отдельные страны-члены тоже отмечали, что лучше всего, чтобы Финляндия и Швеция одновременно стали членами Альянса.

Пекка Хаависто повторил, что после этих сигналов со стороны Эрдогана были консультации с президентом Финляндии, а затем с турецкой стороной, Стокгольмом и НАТО.

"Я все еще рассматриваю саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле, как важный этап, и надеюсь, что обе наши страны будут приняты в Альянс самое позднее тогда", - добавил министр иностранных дел Финляндии.

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Напомним, 28-29 января от Анкары поступили сигналы о том, что Турция готова рассмотреть вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции.

Как известно, неопределенность относительно согласования Турцией заявки Швеции возросла еще больше на фоне последних антитурецких акций в стране.