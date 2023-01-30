Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Финляндия пока будет идти в НАТО вместе со Швецией, несмотря на проблемы в переговорах с Анкарой

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 13:56

Финляндия пока оставляет неизменным свое решение двигаться к членству в НАТО вместе со Швецией, несмотря на трудности в переговорах между Стокгольмом и Анкарой и намеки Турции, что заявку Финляндии готовы ратифицировать быстрее. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом на специальном брифинге заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто.

"Заявления Эрдогана свидетельствуют, что со стороны Турции есть готовность ускорить процесс нашего вступления в НАТО, если потребуется. Мы в Финляндии очень стремились, и до сих пор стремимся, вступить в НАТО вместе со Швецией. За последние 10 месяцев было сделано очень много для того, чтобы достичь этой цели. Швеция - наш ближайший союзник и в вопросах обороны, и во внешней политике, и наша позиция остается неизменной", - сказал он. 

Реклама:

Он отметил, что и НАТО, и отдельные страны-члены тоже отмечали, что лучше всего, чтобы Финляндия и Швеция одновременно стали членами Альянса. 

Пекка Хаависто повторил, что после этих сигналов со стороны Эрдогана были консультации с президентом Финляндии, а затем с турецкой стороной, Стокгольмом и НАТО. 

"Я все еще рассматриваю саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле, как важный этап, и надеюсь, что обе наши страны будут приняты в Альянс самое позднее тогда", - добавил министр иностранных дел Финляндии. 

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 28-29 января от Анкары поступили сигналы о том, что Турция готова рассмотреть вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции.  

Как известно, неопределенность относительно согласования Турцией заявки Швеции возросла еще больше на фоне последних антитурецких акций в стране. 

Темы: НАТОФинляндияШвецияТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
НАТО
Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс
В Венгрии предлагают дать "гарантии безопасности" РФ и не брать Украину в НАТО
В Латвии начинаются учения НАТО по планированию операций
Последние новости
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
Все новости...
Реклама: