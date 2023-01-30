Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донеччині загинув 24-річний льотчик-герой: відводив підбитий літак від осель

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 січня 2023, 15:10
Данило Мурашко. фото з Facebook

Під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області 27 січня загинув пілот Данило Мурашко.

Джерело: 299 бригада тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова у Facebook

Деталі: Із загиблим побратимом попрощалися 30 січня.

Зазначається, що командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Данило Геннадійович Мурашко (10.08.1998 р.н.) від першого дня повномасштабної збройної агресії РФ здійснив 141 бойовий виліт.

В складних умовах протидії протиповітряних засобів та винищувачів противника знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 особин живої сили противника, заначають побратими льотчика.

Завдяки умілим діям, неодноразово здійснював вивід авіаційної техніки з під авіаційних та ракетних ударів противника.

За видатні досягнення у боротьбі з ворогом Мурашко нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.

ВІДЕО ДНЯ

Під час виконання бойового завдання у складі пари 27 січня 2023 року був підбитий ворожим винищувачем.

Дослівно: "Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. В зв’язку з цим втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю Героя.

За виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України майор Мурашко Данило Геннадійович командуванням військової частини представлений до присвоєння звання "Герой України" (посмертно)".

Теми: війнаПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Головні бої ще попереду – Данілов

Американська компанія пропонує Україні ударні дрони за один долар – WSJ

США готують пакет допомоги Україні на понад $2 млрд зі снарядами дальністю до 150 км – Reuters

Зеленський про "кадрове затишшя": Будуть ще рішення

Ще один гравець збірної України перейшов в англійську Прем'єр-лігу

США звинуватили РФ у порушенні ключової угоди про контроль над ядерними озброєннями

Усі новини...
війна
Газманов у РФ створює інтернет-базу "патріотичних пісень", на це дали мільйони з бюджету
Зливав ворогу дані про підстанції на заході України: СБУ затримала 20-річного зрадника
Росіяни обстріляли Вовчанськ, загинув мирний мешканець – Харківська ОВА
Останні новини
06:47
Сили оборони уразили понад 20 районів зосередження ворога – зведення
05:57
Введення регулярних військ РФ відтермінувало кульмінацію наступу на Бахмут – ISW
04:55
Головні бої ще попереду – Данілов
04:20
Прем’єр Швеції: нашому вступу до НАТО заважають "корисні ідіоти"
03:46
Болдуїна звинуватили в ненавмисному вбивстві українки Гатчінс на зйомках фільму "Іржа"
02:54
Австрія продовжила на рік право на проживання для українських біженців
02:22
Американська компанія пропонує Україні ударні дрони за один долар – WSJ
01:52
Парламент Словаччини остаточно призначив дострокові вибори на 30 вересня
01:05
США готують пакет допомоги Україні на понад $2 млрд зі снарядами дальністю до 150 км – Reuters
00:40
Обстріли Сумщини: ворог гатив по 5 громадах
Усі новини...