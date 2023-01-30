На Донеччині загинув 24-річний льотчик-герой: відводив підбитий літак від осель

Під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області 27 січня загинув пілот Данило Мурашко.

Джерело: 299 бригада тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова у Facebook

Деталі: Із загиблим побратимом попрощалися 30 січня.

Зазначається, що командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Данило Геннадійович Мурашко (10.08.1998 р.н.) від першого дня повномасштабної збройної агресії РФ здійснив 141 бойовий виліт.

В складних умовах протидії протиповітряних засобів та винищувачів противника знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 особин живої сили противника, заначають побратими льотчика.

Завдяки умілим діям, неодноразово здійснював вивід авіаційної техніки з під авіаційних та ракетних ударів противника.

За видатні досягнення у боротьбі з ворогом Мурашко нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.

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Під час виконання бойового завдання у складі пари 27 січня 2023 року був підбитий ворожим винищувачем.

Дослівно: "Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. В зв’язку з цим втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю Героя.

За виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України майор Мурашко Данило Геннадійович командуванням військової частини представлений до присвоєння звання "Герой України" (посмертно)".