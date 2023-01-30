В Донецкой области погиб 24-летний летчик-герой: отводил подбитый самолет от жилых домов

Во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области 27 января погиб пилот Даниил Мурашко.

Источник: 299 бригада тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова в Facebook

Детали: С погибшим побратимом попрощались 30 января.

Реклама:

Отмечается, что командир авиационного звена авиационной эскадрильи Даниил Геннадиевич Мурашко (10.08.1998 г.р.) с первого дня полномасштабной вооруженной агрессии РФ совершил 141 боевой вылет.

В сложных условиях противодействия противовоздушных средств и истребителей противника уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 особей живой силы противника, отмечают собратья летчика.

Благодаря умелым действиям, неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника.

ВИДЕО ДНЯ

За выдающиеся достижения в борьбе с врагом Мурашко награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.

Во время выполнения боевого задания в составе пары 27 января 2023 года был подбит вражеским истребителем.

Дословно: "Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался отвести самолет от жилых зданий. В связи с этим потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью Героя.

За проявленные в защите государственных интересов личные мужество и отвагу, укрепление обороноспособности и безопасности Украины майор Мурашко Даниил Геннадьевич командованием воинской части представлен к присвоению звания "Герой Украины" (посмертно)".