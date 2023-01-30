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Газманов у РФ створює інтернет-базу "патріотичних пісень", на це дали мільйони з бюджету

Ірина БалачукПонеділок, 30 січня 2023, 15:14
Російський диктатор Путін і Газманов. Фото Коммерсантъ

Російський співак-пропагандист, який підтримує війну в Україні, Олег Газманов вирішив створити інтернет-базу "патріотичних пісень", а фонд культурних ініціатив президента Росії дав на це 17 млн рублів (близько $245 тисяч).

Джерело: російське опозиційне видання "Сирена" в Telegram

Пряма мова Газманова: "У нас немає жодного медіа-майданчика, жодного музичного каналу або радіостанції, де були б пісні, які зараз потрібні... Голоси прекрасні є, а пісень немає. Де їх узяти? Я ж на всіх не напишу... Я хочу хвилю прогнати, хочу річку зібрати їх цих пісень!".

Деталі: Повідомляється, що в РФ уже створили сайт для бази "патріотичних пісень". 

За даними "Сирени", у червні буде оголошено номінантів конкурсу "патріотичних пісень", у серпні-вересні відбудеться гала-концерт у Ставропіллі.

Повідомляється, що поки що президентський фонд схвалив фінансування тільки на конкурс цього року, але на сайті він анонсований і на наступний рік.

Теми: Росіявійна
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