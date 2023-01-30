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Газманов в РФ создает интернет-базу "патриотических песен", на это дали миллионы из бюджета

Ирина БалачукПонедельник, 30 января 2023, 14:14
Газманов в РФ создает интернет-базу патриотических песен, на это дали миллионы из бюджета
Российский диктатор Путин и Газманов. Фото Коммерсантъ

Российский певец-пропагандист, который поддерживает войну в Украине, Олег Газманов решил создать интернет-базу "патриотических песен", а фонд культурных инициатив президента России дал на это 17 млн рублей (около $245 тысяч).

Источник: российское оппозиционное издание "Сирена" в Telegram

Прямая речь Газманова: "У нас нет ни одной медиа-площадки, ни одного музыкального канала или радиостанции, где были бы песни, которые сейчас нужны… Голоса прекрасные есть, а песен нет. Где их взять? Я же на всех не напишу… Я хочу волну прогнать, хочу реку собрать их этих песен!".

Детали: Сообщается, что в РФ уже создали сайт для базы "патриотических песен".  

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По данным "Сирены", в июне будут объявлены номинанты конкурса "патриотических песен", в августе-сентябре пройдет гала-концерт в Ставрополье.

Сообщается, что пока президентский фонд одобрил финансирование только на конкурс в этом году, но на сайте он анонсирован и на следующий год.

 

Темы: Росcиявойна
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