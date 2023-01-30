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РФ перекине додаткові сили до кордону з Україною – губернатор Курської області

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 січня 2023, 16:45
фото Getty Images

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що найближчим часом у регіон прибуде додатковий контингент військовослужбовців.

Джерело: Старовойт, чиї слова наводять "Курские Известия", "Коммерсантъ"

Пряма мова: "У найближчі кілька днів на територію регіону прибуває додатковий контингент. Про це ми говорили на засіданні оперативного штабу.

Доручення дано, необхідно надати всебічну підтримку з прийому та розміщення додаткових сил і засобів, щоб військовослужбовці якнайшвидше розпочали виконання завдань із захисту державного кордону та забезпечення безпеки Курської області".

Деталі: Місцева влада країни-агресора заявляє, що регіон, який межує з Сумською областю України, неодноразово "зазнавав українських обстрілів".

Додаткові війська Міноборони РФ прибували в Курську область наприкінці весни, а також восени, зазначає "Коммерсантъ".

25 січня Роман Старовойт говорив, що "ризик вторгнення українських військ у Курську область невисокий і що влада постійно займається зміцненням обороноздатності регіону".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Сумська область серед перших відчула на собі наступ російської армії.

Частина територій була окупована росіянами, але на початку квітня повністю звільнена.

Теми: Росіявійна
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