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РФ перебросит дополнительные силы к границе с Украиной – губернатор Курской области

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 января 2023, 16:45
фото Getty Images

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что в ближайшее время в регион прибудет дополнительный контингент военнослужащих.

Источник: Старовойт, чьи слова приводят "Курские Известия", "Коммерсантъ"

Прямая речь: "В ближайшие несколько дней на территорию региона прибывает дополнительный контингент. Об этом мы говорили на заседании оперативного штаба.

Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области".

Детали: Местные власти страны-агрессора заявляют, что регион, граничащий с Сумской областью Украины, неоднократно "подвергался украинским обстрелам".

Дополнительные войска Минобороны РФ прибывали в Курскую область в конце весны, а также осенью, отмечает "Коммерсантъ".

25 января Роман Старовойт говорил, что "риск вторжения украинских войск в Курскую область невысокий и что власти постоянно занимаются укреплением обороноспособности региона".

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Напомним: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Сумская область среди первых ощутила на себе наступление российской армии.

Часть территорий была оккупирована россиянами, но в начале апреля полностью освобождена.

Темы: Росcиявойна
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