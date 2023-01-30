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Новий міністр оборони Німеччини заявив, що планує відвідати Україну

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 17:31

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус незабаром планує відвідати Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.

Пісторіус анонсував свій візит журналістам під час відвідання операційного центру Бундесверу, який опікується закордонними місіями, у понеділок у землі Бранденбург.

"Найближчим часом відбудеться мій візит в Україну", - сказав Пісторіус, не уточнивши дату, але зауваживши, що це буде перший візит у кризовий регіон.

Видання Bild повідомляє, що Пісторіус також зазначив, що не хоче вступати в дискусію про винищувачі після рішення про постачання основних бойових танків Україні.

Міністр зазначив, що міркування про те, чи доведеться Бундесверу віддати літаки, є "гіпотетичними питаннями", на які він не дає відповіді. "І наскільки мені відомо, федеральний канцлер сказав все, що потрібно було сказати", - сказав Пісторіус.

Німецькі політики з початку війни неодноразово відвідували Україну. Про їх візити повідомляється з міркувань безпеки тоді, коли вони вже перебувають на території України.

ВІДЕО ДНЯ

Попередниця Пісторіуса Крістіне Ламбрехт побувала в Одесі.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що питання про можливе надання Україні винищувачів наразі навіть не виникає.

Теми: НімеччинаУкраїна
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