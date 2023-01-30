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Новый министр обороны Германии заявил, что планирует посетить Украину

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 16:31

Новый министр обороны Германии Борис Писториус вскоре планирует посетить Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Писториус анонсировал свой визит журналистам во время посещения операционного центра Бундесвера, который занимается зарубежными миссиями, в понедельник в земле Бранденбург.

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"В ближайшее время состоится мой визит в Украину", - сказал Писториус, не уточнив дату, но отметив, что это будет первый визит в кризисный регион.

Издание Bild сообщает, что Писториус также отметил, что не хочет вступать в дискуссию об истребителях после решения о поставках основных боевых танков Украине.

Министр отметил, что рассуждения о том, придется ли Бундесверу отдать самолеты, являются "гипотетическими вопросами", на которые он не дает ответа. "И насколько мне известно, федеральный канцлер сказал все, что нужно было сказать", - сказал Писториус.

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Немецкие политики с начала войны неоднократно посещали Украину. Об их визитах сообщается из соображений безопасности тогда, когда они уже находятся на территории Украины.

Предшественница Писториуса Кристине Ламбрехт побывала в Одессе.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что вопрос о возможном предоставлении Украине истребителей пока даже не возникает.

Темы: ГерманияУкраина
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