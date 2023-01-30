Окупанти поставили гауляйтерам окупованої Луганщини ультиматум – ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Луганщини окупанти поставили місцевим гауляйтерам ультиматум через провал мобілізації та погане логістичне забезпечення російської армії.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти поставили гауляйтерам тимчасово окупованих територій Луганщини ультиматум: або РФ вийде до 1 квітня до адміністративних кордонів області, або будуть "кадрові рішення".

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Причиною невдоволення є провал мобілізації та логістичного забезпечення армії ворога на цьому напрямку. Саме на колаборантів Кремль покладає відповідальність за невдачі".

Деталі: Щоб задовольнити окупантів та зберегти свої місця колаборанти почали нову хвилю мобілізацію в регіоні.

У ЦНС зазначають, що після подібного "звільнення" колаборанти стають не потрібні Кремлю і зазвичай повторюють долю Стрємоусова.

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Центр національного спротиву закликає внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових зон, хто має родичів на ТОТ, поділитися наявною інформацією про "мобілізацію" до окупаційних військ.