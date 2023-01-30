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Оккупанты поставили гауляйтерам оккупированной Луганщины ультиматум – ЦНС

Алена МазуренкоПонедельник, 30 января 2023, 17:33
РОССИЙСКИЕ СОЛДАТЫ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ТАСС

На временно оккупированных территориях Луганщины оккупанты поставили местным гауляйтерам ультиматум из-за провала мобилизации и плохого логистического обеспечения российской армии.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты поставили гауляйтерам временно оккупированных территорий Луганщины ультиматум: или РФ выйдет до 1 апреля к административным границам области, или будут "кадровые решения".

Причиной недовольства является провал мобилизации и логистического обеспечения армии врага на этом направлении. Именно на коллаборационистов Кремль возлагает ответственность за неудачи".

Детали: Чтобы удовлетворить оккупантов и сохранить свои места коллаборационисты начали новую волну мобилизации в регионе.

В ЦНС отмечают, что после подобного "освобождения" коллаборационисты становятся не нужны Кремлю и обычно повторяют судьбу Стремоусова.

Центр национального сопротивления призывает внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых зон, кто имеет родственников на ВОТ, поделиться имеющейся информацией о "мобилизации" в оккупационные войска.

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Темы: Луганская областьоккупация
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