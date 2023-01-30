Росія формує кругову оборону аеродрому у Бердянську: супутникові знімки

Росіяни формують лінії оборони навколо аеродрому в тимчасово окупованому Бердянську.

Джерело: Defense Express

Деталі: Супутникові знімки Planet Labs за 27 січня свідчать, що весь аеродром по 15-км периметру отримав лінії оборони, які складаються з окопів, траншей та окремих позицій, включно з укриттями для техніки. Крім того, перед лінією окопів встановлюються протитанкові надовби.

Defense Express повідомляє, що елементи основної лінії оборони на знімках позначені червоним, синім – протитанкові надовби, встановлення яких знаходиться у процесі, жовтим – внутрішній периметр оборони, який був створений раніше.

Протитанкові надовби встановлюються у три ряди. Станом на п’ятницю приблизно 30% аеродрому було оточено ними. Як встановило видання, строки проведення цих робіт – після 10 січня.

Супутникові знімки свідчать, що траншеї вириті важкою технікою, зокрема екскаваторами. Поряд з деякими укріпленнями помічено проведення робіт з облаштування окопів.

Крім того, на знімках помічено дев’ять літальних апаратів, з яких вісім видання ідентифікувало як вертольоти, а один (виокремлений зеленим) як БПЛА типу "Форпост". Також помічена активність наземного персоналу та техніки.

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Defense Express вважає, що у росіян значно ширші плани на аеродром, ніж просто використовувати його у ролі передової вертолітної бази.