Россия формирует круговую оборону аэродрома в Бердянске: спутниковые снимки

Россияне формируют линии обороны вокруг аэродрома во временно оккупированном Бердянске.

Источник: Defense Express

Детали: Спутниковые снимки Planet Labs за 27 января свидетельствуют, что весь аэродром по 15-км периметру получил линии обороны, состоящие из окопов, траншей и отдельных позиций, включая укрытия для техники. Кроме того, перед линией окопов устанавливаются противотанковые надолбы.

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Defense Express сообщает, что элементы основной линии обороны на снимках обозначены красным, синим – противотанковые надолбы, установка которых находится в процессе, желтым – внутренний периметр обороны, который был создан ранее.

Противотанковые надолбы устанавливаются в три ряда. По состоянию на пятницу примерно 30% аэродрома было окружено ими. Как установило издание, сроки проведения этих работ – после 10 января.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что траншеи вырыты тяжелой техникой, в частности экскаваторами. Рядом с некоторыми укреплениями замечено проведение работ по обустройству окопов.

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Кроме того, на снимках замечено девять летательных аппаратов, из которых восемь издание идентифицировало как вертолеты, а один (выделен зеленым) как БПЛА типа "Форпост". Также замечена активность наземного персонала и техники.

Defense Express считает, что у россиян значительно более широкие планы на аэродром, чем просто использовать его в качестве передовой вертолетной базы.