Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия формирует круговую оборону аэродрома в Бердянске: спутниковые снимки

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 30 января 2023, 17:03
Россия формирует круговую оборону аэродрома в Бердянске: спутниковые снимки
Бердянск, фото Евгения Руденко, УП

Россияне формируют линии обороны вокруг аэродрома во временно оккупированном Бердянске.

Источник: Defense Express

Детали: Спутниковые снимки Planet Labs за 27 января свидетельствуют, что весь аэродром по 15-км периметру получил линии обороны, состоящие из окопов, траншей и отдельных позиций, включая укрытия для техники. Кроме того, перед линией окопов устанавливаются противотанковые надолбы. 

Реклама:

Defense Express сообщает, что элементы основной линии обороны на снимках обозначены красным, синим – противотанковые надолбы, установка которых находится в процессе, желтым – внутренний периметр обороны, который был создан ранее.

 

Противотанковые надолбы устанавливаются в три ряда. По состоянию на пятницу примерно 30% аэродрома было окружено ими. Как установило издание, сроки проведения этих работ – после 10 января. 

 

Спутниковые снимки свидетельствуют, что траншеи вырыты тяжелой техникой, в частности экскаваторами. Рядом с некоторыми укреплениями замечено проведение работ по обустройству окопов.

ВИДЕО ДНЯ
 

Кроме того, на снимках замечено девять летательных аппаратов, из которых восемь издание идентифицировало как вертолеты, а один (выделен зеленым) как БПЛА типа "Форпост". Также замечена активность наземного персонала и техники.

Defense Express считает, что у россиян значительно более широкие планы на аэродром, чем просто использовать его в качестве передовой вертолетной базы.

 

Темы: Бердянскаэродромвойнастроительство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
ВСУ поразили три пункта управления россиян за сутки – Генштаб
Франция и Австралия договорились о совместном производстве артиллерийских снарядов для Украины
Военкоматам РФ поручили "выявлять" россиян, желающих воевать против Украины – BBC
Воздушные силы: РФ планирует получить от Ирана ракеты, против которых ПВО Украины бессильна
Последние новости
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
Все новости...
Реклама: