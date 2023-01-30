Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия формирует круговую оборону аэродрома в Бердянске: спутниковые снимки

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 30 января 2023, 18:03
Бердянск, фото Евгения Руденко, УП

Россияне формируют линии обороны вокруг аэродрома во временно оккупированном Бердянске.

Источник: Defense Express

Детали: Спутниковые снимки Planet Labs за 27 января свидетельствуют, что весь аэродром по 15-км периметру получил линии обороны, состоящие из окопов, траншей и отдельных позиций, включая укрытия для техники. Кроме того, перед линией окопов устанавливаются противотанковые надолбы. 

Defense Express сообщает, что элементы основной линии обороны на снимках обозначены красным, синим – противотанковые надолбы, установка которых находится в процессе, желтым – внутренний периметр обороны, который был создан ранее.

 

Противотанковые надолбы устанавливаются в три ряда. По состоянию на пятницу примерно 30% аэродрома было окружено ими. Как установило издание, сроки проведения этих работ – после 10 января. 

 

Спутниковые снимки свидетельствуют, что траншеи вырыты тяжелой техникой, в частности экскаваторами. Рядом с некоторыми укреплениями замечено проведение работ по обустройству окопов.

 

Кроме того, на снимках замечено девять летательных аппаратов, из которых восемь издание идентифицировало как вертолеты, а один (выделен зеленым) как БПЛА типа "Форпост". Также замечена активность наземного персонала и техники.

ВИДЕО ДНЯ

Defense Express считает, что у россиян значительно более широкие планы на аэродром, чем просто использовать его в качестве передовой вертолетной базы.

 

Темы: Бердянскаэродромвойнастроительство
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

СБУ разоблачила присвоение 40 миллиардов в "Укрнафте" и "Укртатнафте"

видеоДжонсон - Западу: Сохраните время, деньги и жизни, дайте украинцам необходимое оружие

Экс-министру Насалику сообщили о подозрении - источник

обновлено от 08:19ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева: многомиллионные схемы

Арахамия анонсировал увольнение всех руководителей таможни и "весенние посадки"

СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову

Все новости...
ВСУ поразили три пункта управления россиян за сутки – Генштаб
Франция и Австралия договорились о совместном производстве артиллерийских снарядов для Украины
Военкоматам РФ поручили "выявлять" россиян, желающих воевать против Украины – BBC
Воздушные силы: РФ планирует получить от Ирана ракеты, против которых ПВО Украины бессильна
Последние новости
14:56
Цены на российскую нефть за год упали почти вдвое
14:56
Фестиваль в Висбадене отказался отменять выступление любимицы Путина Нетребко
14:41
Петиция об обеспечении женщин в ВСУ средствами гигиены набрала необходимые голоса
14:35
Инфляция в еврозоне в январе замедлилась больше, чем прогнозировали
14:30
Украина находится в преддверии очень активной фазы войны – разведка
14:28
К приезду Путина в Волгограде открыли бюст Сталина
14:12
Tesla увеличит производство на заводе в Шанхае: снижение цен стимулирует спрос
14:09
В Европарламенте предложили создать "Интеграционный Рамштайн" для вступления Украины в ЕС
14:08
В Минэкономики рассказали, когда заработает новая система закупок для армии
14:08
СБУ разоблачила присвоение 40 миллиардов в "Укрнафте" и "Укртатнафте"
Все новости...