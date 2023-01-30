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Кремль заперечує, що Путін погрожував Джонсону ракетами

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 18:21

Кремль спростовує повідомлення про погрози президента РФ Владіміра Путіна на адресу Бориса Джонсона, коли той обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, пише "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.

"Те, що сказав пан Джонсон, це неправда. Точніше, це брехня. Більше того, я вам скажу, це або свідома брехня, тоді потрібно запитати, з якою метою він обрав такий варіант викладу. Або це було несвідомо, і фактично він не зрозумів, про що з ним говорив президент Путін. Тоді стає ніяково за співрозмовників нашого президента", - сказав Пєсков.

За словами прессекретаря, він знає, про що йшлося в тій розмові.

"Ще раз офіційно повторюю: це брехня. Жодних погроз ракетами не було. Говорячи про виклики безпеці РФ, президент Путін відповідав, що в разі вступу України до НАТО потенційне розміщення натівських або американських ракет біля наших кордонів означатиме, що будь-яка ракета долетить до Москви за лічені хвилини", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Джонсон у документальному фільмі BBC "Путін проти Заходу" розповів, що Путін погрожував йому ракетним ударом у телефонній розмові напередодні вторгнення Росії до України.

У тому ж фільмі міністр оборони Британії Бен Воллес розповів, що 11 лютого на зустрічі з російським колегою у Москві отримав від нього брехливі запевнення, що Росія не збирається нападати на Україну.

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Теми: ПутінБорис Джонсонракетний удар
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