Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль заперечує, що Путін погрожував Джонсону ракетами

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 17:21

Кремль спростовує повідомлення про погрози президента РФ Владіміра Путіна на адресу Бориса Джонсона, коли той обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, пише "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.

"Те, що сказав пан Джонсон, це неправда. Точніше, це брехня. Більше того, я вам скажу, це або свідома брехня, тоді потрібно запитати, з якою метою він обрав такий варіант викладу. Або це було несвідомо, і фактично він не зрозумів, про що з ним говорив президент Путін. Тоді стає ніяково за співрозмовників нашого президента", - сказав Пєсков.

Реклама:

За словами прессекретаря, він знає, про що йшлося в тій розмові.

"Ще раз офіційно повторюю: це брехня. Жодних погроз ракетами не було. Говорячи про виклики безпеці РФ, президент Путін відповідав, що в разі вступу України до НАТО потенційне розміщення натівських або американських ракет біля наших кордонів означатиме, що будь-яка ракета долетить до Москви за лічені хвилини", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Джонсон у документальному фільмі BBC "Путін проти Заходу" розповів, що Путін погрожував йому ракетним ударом у телефонній розмові напередодні вторгнення Росії до України.

ВІДЕО ДНЯ

У тому ж фільмі міністр оборони Британії Бен Воллес розповів, що 11 лютого на зустрічі з російським колегою у Москві отримав від нього брехливі запевнення, що Росія не збирається нападати на Україну.

Теми: ПутінБорис Джонсонракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
09:23
Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
Усі новини...
Реклама: