Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кремль отрицает, что Путин угрожал Джонсону ракетами

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 17:21

Кремль опровергает сообщения об угрозах президента РФ Владимира Путина в адрес Бориса Джонсона, когда тот занимал должность премьер-министра Великобритании.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.

"То, что сказал господин Джонсон, это неправда. Точнее, это ложь. Более того, я вам скажу, это либо сознательная ложь, тогда нужно спросить, с какой целью он выбрал такой вариант изложения. Либо это было неосознанно, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится неловко за собеседников нашего президента", - сказал Песков.

Реклама:

По словам пресс-секретаря, он знает, о чем шла речь в том разговоре.

"Еще раз официально повторяю: это ложь. Никаких угроз ракетами не было. Говоря о вызовах безопасности РФ, президент Путин отвечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты", - сказал Песков.

Напомним, Джонсон в документальном фильме BBC "Путин против Запада" рассказал, что Путин угрожал ему ракетным ударом в телефонном разговоре накануне вторжения России в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

В том же фильме министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что 11 февраля на встрече с российским коллегой в Москве получил от него лживые заверения, что Россия не собирается нападать на Украину.

Темы: ПутинБорис Джонсонракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Путин
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Последние новости
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
Все новости...
Реклама: