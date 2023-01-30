Кремль отрицает, что Путин угрожал Джонсону ракетами

Кремль опровергает сообщения об угрозах президента РФ Владимира Путина в адрес Бориса Джонсона, когда тот занимал должность премьер-министра Великобритании.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.

"То, что сказал господин Джонсон, это неправда. Точнее, это ложь. Более того, я вам скажу, это либо сознательная ложь, тогда нужно спросить, с какой целью он выбрал такой вариант изложения. Либо это было неосознанно, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится неловко за собеседников нашего президента", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, он знает, о чем шла речь в том разговоре.

"Еще раз официально повторяю: это ложь. Никаких угроз ракетами не было. Говоря о вызовах безопасности РФ, президент Путин отвечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты", - сказал Песков.

Напомним, Джонсон в документальном фильме BBC "Путин против Запада" рассказал, что Путин угрожал ему ракетным ударом в телефонном разговоре накануне вторжения России в Украину.

В том же фильме министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что 11 февраля на встрече с российским коллегой в Москве получил от него лживые заверения, что Россия не собирается нападать на Украину.