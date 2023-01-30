ЄС представить 10-й пакет санкцій щодо Росії приблизно за два тижні - ЗМІ

В Європейському Союзі до кінця тижня мають узгодити санкції проти Білорусі, а за два тижні – десятий санкційний пакет проти РФ.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Останній пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути узгоджений цього тижня. 10-й пакет санкцій щодо Росії має бути представлений приблизно за два тижні, щоб бути узгодженим до першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

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the EU's latest sanctions package on #Belarus should be agreed this week. the 10th sanction package on #Russia should be presented in about 2 weeks in order to be agreed by the 1st anniversary of the full-scale invasion of #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 30, 2023

Раніше повідомлялося, що проєкт нових санкцій щодо Білорусі здебільшого повторює вже застосовані санкції проти Росії за вторгнення в Україну.

Нагадаємо, в ЄС заявили, що Білорусь має припинити надавати військову підтримку Росії, а будь-яка пряма участь білоруських військових у російській агресивній війні проти України буде зустрінута "новими і сильними обмежувальними заходами".