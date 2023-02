ЕС представит 10-й пакет санкций в отношении России примерно через две недели - СМИ

В Европейском Союзе до конца текущей недели должны согласовать санкции против Беларуси, а через две недели - десятый санкционный пакет против РФ.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Последний пакет санкций ЕС в отношении Беларуси должен быть согласован на этой неделе. Десятый пакет санкций в отношении России должен быть представлен примерно через две недели, чтобы быть согласованным к первой годовщине полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

the EU's latest sanctions package on #Belarus should be agreed this week. the 10th sanction package on #Russia should be presented in about 2 weeks in order to be agreed by the 1st anniversary of the full-scale invasion of #Ukraine