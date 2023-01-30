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ЕС представит 10-й пакет санкций в отношении России примерно через две недели - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 18:34

В Европейском Союзе до конца текущей недели должны согласовать санкции против Беларуси, а через две недели - десятый санкционный пакет против РФ.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Последний пакет санкций ЕС в отношении Беларуси должен быть согласован на этой неделе. Десятый пакет санкций в отношении России должен быть представлен примерно через две недели, чтобы быть согласованным к первой годовщине полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что проект новых санкций в отношении Беларуси в основном повторяет уже примененные санкции против России за вторжение в Украину.

Напомним, в ЕС заявили, что Беларусь должна прекратить оказывать военную поддержку России, а любое прямое участие белорусских военных в российской агрессивной войне против Украины будет встречено "новыми и сильными ограничительными мерами".

Темы: ЕСРосcиясанкции
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