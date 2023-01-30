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Британські танки прибудуть на український фронт до літа – міністр Воллес

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 18:05

Танки, які Велика Британія пообіцяла передати Україні, прибудуть на фронт до літа.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, пише "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Британський уряд відправить 14 танків Challenger 2 в Україну, щоб допомогти Києву в боротьбі з російськими військами.

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Відповідаючи на запитання в парламенті, коли вони прибудуть в Україну, Воллес сказав: "Це буде ближче до літа, або в травні - це буде, ймовірно, ближче до Великодня (9 квітня, - ред.)".

Він сказав, що з міркувань безпеки він також не може назвати графік тренувань для українських військових на британських танках.

Але він додав, що тренування розпочнеться з навчання їх індивідуальному керуванню машинами, а потім перейде до бойових дій у складі підрозділів.

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Раніше заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк висловив сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.

Нагадаємо, українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії, де розпочнуть навчання на танках Challenger 2.

Теми: танкидопомога УкраїнізброяВелика Британія
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