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Британские танки прибудут на украинский фронт до лета – министр Уоллес

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 19:05

Танки, которые Великобритания пообещала передать Украине, прибудут на фронт до лета.

Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Британское правительство отправит 14 танков Challenger 2 в Украину, чтобы помочь Киеву в борьбе с российскими войсками.

Отвечая на вопрос в парламенте, когда они прибудут в Украину, Уоллес сказал: "Это будет ближе к лету, или в мае - это будет, вероятно, ближе к Пасхе (9 апреля, - ред.)".

Он сказал, что из соображений безопасности он также не может назвать график тренировок для украинских военных на британских танках.

Но он добавил, что тренировка начнется с обучения их индивидуальному управлению машинами, а затем перейдет к боевым действиям в составе подразделений.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чалк выразил надежду, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта.

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Напомним, украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию, где начнут обучаться на танках Challenger 2.

Темы: танкипомощь УкраинеоружиеВеликобритания
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