Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британские танки прибудут на украинский фронт до лета – министр Уоллес

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 18:05

Танки, которые Великобритания пообещала передать Украине, прибудут на фронт до лета.

Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Британское правительство отправит 14 танков Challenger 2 в Украину, чтобы помочь Киеву в борьбе с российскими войсками.

Реклама:

Отвечая на вопрос в парламенте, когда они прибудут в Украину, Уоллес сказал: "Это будет ближе к лету, или в мае - это будет, вероятно, ближе к Пасхе (9 апреля, - ред.)".

Он сказал, что из соображений безопасности он также не может назвать график тренировок для украинских военных на британских танках.

Но он добавил, что тренировка начнется с обучения их индивидуальному управлению машинами, а затем перейдет к боевым действиям в составе подразделений.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чалк выразил надежду, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта.

Напомним, украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию, где начнут обучаться на танках Challenger 2.

Темы: танкипомощь УкраинеоружиеВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
танки
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Rheinmetall до конца лета начнет обслуживать танки в Украине
Последние новости
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
Все новости...
Реклама: