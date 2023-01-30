Франція та Австралія домовилися про спільне виробництво артилерійських снарядів для України

Франція та Австралія співпрацюватимуть у рамках багатомільйонного проєкту з виробництва "кількох тисяч" артилерійських снарядів для України.

Про це було оголошено під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони обох країн у Парижі, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Кілька тисяч 155-міліметрових снарядів будуть вироблені спільно, в рамках безпрецедентного партнерства між Австралією і Францією", - заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

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Він уточнив, що французька збройова компанія Nexter співпрацюватиме з австралійськими компаніями, які постачатимуть порох для снарядів.

"Це є частиною постійного рівня підтримки, яку Франція та Австралія надають Україні, щоб переконатися, що Україна зможе втриматися в цьому конфлікті і домогтися його завершення на своїх умовах", - додав міністр оборони Австралії Річард Марлес.

Жоден з міністрів не уточнив кількість артилерійських снарядів, що перевищує "кілька тисяч", але вони зазначили, що це буде довгострокова співпраця.

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Це перші переговори двох країн на високому рівні відтоді, як два роки тому Австралія відмовилася від оборонної угоди з Парижем на користь угоди з Великою Британією та США, яка тепер відома як AUKUS.

Нагадаємо, Франція та Італія близькі до завершення узгодження технічних деталей щодо постачання Україні зенітно-ракетних комплексів SAMP/T.