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Франция и Австралия договорились о совместном производстве артиллерийских снарядов для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 18:18

Франция и Австралия будут сотрудничать в рамках многомиллионного проекта по производству "нескольких тысяч" артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом было объявлено во время встречи министров иностранных дел и обороны обеих стран в Париже, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Несколько тысяч 155-миллиметровых снарядов будут произведены совместно, в рамках беспрецедентного партнерства между Австралией и Францией", - заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

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Он уточнил, что французская оружейная компания Nexter будет сотрудничать с австралийскими компаниями, которые будут поставлять порох для снарядов.

"Это является частью постоянного уровня поддержки, которую Франция и Австралия оказывают Украине, чтобы убедиться, что Украина сможет удержаться в этом конфликте и добиться его завершения на своих условиях", - добавил министр обороны Австралии Ричард Марлес.

Ни один из министров не уточнил количество артиллерийских снарядов, превышающее "несколько тысяч", но они отметили, что это будет долгосрочное сотрудничество.

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Это первые переговоры двух стран на высоком уровне с тех пор, как два года назад Австралия отказалась от оборонного соглашения с Парижем в пользу соглашения с Великобританией и США, которое теперь известно как AUKUS.

Напомним, Франция и Италия близки к завершению согласования технических деталей по поставкам Украине зенитно-ракетных комплексов SAMP/T.

Темы: ФранцияАвстралияоружие
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