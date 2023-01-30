Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російський "Яндекс" блокує зображення Путіна за запитом "бункерний дід"

Альона Мазуренко Понеділок, 30 січня 2023, 19:45
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО GETTY IMAGES

"Яндекс" блокував зображення російського диктатора Володимира Путіна за запитом "бункерний дід" і нацистські символи за запитом "Z". 

Джерело: "Медуза"

Дослівно: "Коли ви шукаєте картинки в "Яндексі", в деяких випадках ваш пошуковий запит автоматично коригується: сервіс вилучає частину зображень з пошукової видачі.

Найчастіше виправлення застосовуються для того, щоб прибрати з видачі "Яндекса" порнографічні фото і відео (особливо дитячі).

На другому місці за кількістю заведених правил - вилучення зображень президента РФ Володимира Путіна".

Деталі: Зазначається, що з масштабного витоку коду "Яндекса" з'ясувалося, як влаштована цензура російського пошуковика.

 

"Яндекс" постарався, щоб на зображення Путіна не можна було натрапити під час пошуку за окремими словами: "п*здабол", "плешивый", "хуйло"/"хуйла"/"хуйлы"/"хуило"/"хуила".

ВІДЕО ДНЯ

А також словосполученням: "бункерный дед", "главный вор", "гондон всея руси", "х*й в скафандре", "xуйло в проруби".

І цілим реченням: "как выглядят педофилы", "когда он сдохнет", "странное создание машет рукой".

Теми: ПутінРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ФБР прийшло з обшуком у дім Байдена

фотоКримінальний авторитет "Лєший" організував фейковий "добробат", який тероризував киян

фотоПосади не врятують: Костін підсумував підозри топчиновникам

Обшуки у нардепа з "батальйону Монако": СБУ перевіряє зв'язки зі схемами Медведчука

Кабмін звільнив керівний склад митниці та податкової

"Виконуємо завдання президента": голова СБУ пояснив масові обшуки і обіцяє продовження

Усі новини...
Путін
Кремль заперечує, що Путін погрожував Джонсону ракетами
Путін, Пригожин і Кадиров зібралися до Волгограда, місто посилено готують - РосЗМІ
Путін погрожував Джонсону ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну
Останні новини
18:01
Росіяни не можуть знайти персонал до нової "адміністрації" Херсонщини – ЦНС
17:35
На саміті Україна отримає два сигнали щодо майбутнього членства в ЄС – євродипломат
17:34
Заборона депутатам місцевих рад їхати за кордон може нашкодити політичній системі – "ЧЕСНО"
17:33
"Нафтогаз" додатково залучив майже 200 мільйонів євро гранту на закупівлю газу
17:33
ФБР прийшло з обшуком у дім Байдена
17:30
Директор ДБР слідом за Малюком і Костіним відрапортував про успіхи обшуків
17:22
На Київщині затримали виховательку, яка катувала 9-річну дитину
17:15
Парламент Болгарії визнав Голодомор геноцидом українського народу
17:13
Уряд змінив керівника Держпродспоживслужби
16:59
Путін вимагає від Міноборони завадити обстрілам регіонів РФ та Криму
Усі новини...