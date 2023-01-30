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Російський "Яндекс" блокує зображення Путіна за запитом "бункерний дід"

Альона Мазуренко Понеділок, 30 січня 2023, 18:45
Російський Яндекс блокує зображення Путіна за запитом бункерний дід
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО GETTY IMAGES

"Яндекс" блокував зображення російського диктатора Володимира Путіна за запитом "бункерний дід" і нацистські символи за запитом "Z". 

Джерело: "Медуза"

Дослівно: "Коли ви шукаєте картинки в "Яндексі", в деяких випадках ваш пошуковий запит автоматично коригується: сервіс вилучає частину зображень з пошукової видачі.

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Найчастіше виправлення застосовуються для того, щоб прибрати з видачі "Яндекса" порнографічні фото і відео (особливо дитячі).

На другому місці за кількістю заведених правил - вилучення зображень президента РФ Володимира Путіна".

Деталі: Зазначається, що з масштабного витоку коду "Яндекса" з'ясувалося, як влаштована цензура російського пошуковика.

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"Яндекс" постарався, щоб на зображення Путіна не можна було натрапити під час пошуку за окремими словами: "п*здабол", "плешивый", "хуйло"/"хуйла"/"хуйлы"/"хуило"/"хуила".

А також словосполученням: "бункерный дед", "главный вор", "гондон всея руси", "х*й в скафандре", "xуйло в проруби".

І цілим реченням: "как выглядят педофилы", "когда он сдохнет", "странное создание машет рукой".

Теми: ПутінРосія
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