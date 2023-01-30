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Российский "Яндекс" блокирует изображение Путина по запросу "бункерный дед"

Алена МазуренкоПонедельник, 30 января 2023, 19:45
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО GETTY IMAGES

"Яндекс" блокировал изображения российского диктатора Владимира Путина по запросу "бункерный дед" и нацистские символы по запросу "Z". 

Источник: "Медуза"

Дословно: "Когда вы ищете картинки в "Яндексе", в некоторых случаях ваш поисковый запрос автоматически корректируется: сервис изымает часть изображений из поисковой выдачи.

Чаще всего исправления применяются для того, чтобы убрать из выдачи "Яндекса" порнографические фото и видео (особенно детские).

На втором месте по количеству заведенных правил – изъятие изображений президента РФ Владимира Путина".

Детали: Отмечается, что из масштабной утечки кода "Яндекса" выяснилось, как устроена цензура российского поисковика.

"Яндекс" постарался, чтобы на изображение Путина нельзя было наткнуться при поиске по отдельным словам: "п*здабол", "плешивый", "хуйло"/"хуйла"/"хуйлы"/"хуило"/"хуила".

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А также словосочетаниям: "бункерный дед", "главный вор", "гондон всея руси", "х*й в скафандре", "xуйло в проруби".

И целым предложениям: "как выглядят педофилы", "когда он сдохнет", "странное создание машет рукой".

Темы: ПутинРосcия
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