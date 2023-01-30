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Військкоматам РФ доручили "виявляти" росіян, які бажають воювати проти України – BBC

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 30 січня 2023, 19:59
ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Російським військкоматам доручено шляхом "особистих бесід" виявляти охочих записатися в добровольці для війни проти України.

Джерело: російська служба BBC, посилаючись на пакет наказів Міноборони РФ, опублікований на порталі розкриття проєктів нормативних актів

Деталі: Міноборони країни-агресора підготувало проєкти наказів про участь добровольців у війні. BBC, посилаючись на ці документи, повідомляє, що військкомати повинні будуть викликати росіян, які служили в армії, і "виявляти" охочих записатися в добровольці. Їм, на відміну від військовослужбовців, дозволять достроково звільнятися, однак вимагатимуть за це заплатити. На думку правозахисників, проект може бути пов'язаний зі спробою легалізації ПВК "Вагнер".

В опублікованих документах зазначено, що "виявлення громадян, які виявили бажання укласти контракт", здійснюється шляхом особистих бесід військових комісарів муніципальних утворень із громадянами під час їхнього "виклику".

При цьому місцева влада, роботодавці і навіть центри психологічної підтримки населення повинні будуть агітувати росіян "для залучення до укладення контрактів".

З документів випливає, що після затвердження наказів росіяни можуть знову почати отримувати повістки з військкоматів – для "бесід".

Однак, на відміну від ПВК "Вагнер", вступати в добровольчі формування буде заборонено ув'язненим, підслідним, підсудним, засудженим за будь-якими обвинувальними вироками до кримінального покарання, а також підданим адміністративному покаранню за "наркотичними" статтями. 

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Крім того, заборона поширюється на людей із незнятою та непогашеною судимістю за вчинення злочинів проти статевої недоторканності неповнолітнього та низки злочинів за "екстремістськими" і "терористичними" статтями. Також у "добробати" не зможуть вступати призовники, які не відслужили строкову службу.

Теми: арміяРосіявійна
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