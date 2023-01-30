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Военкоматам РФ поручили "выявлять" россиян, желающих воевать против Украины – BBC

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 30 января 2023, 19:59
ФОТО "РІА НОВИНИ"

Российским военкоматам поручено путем "личных бесед" выявлять желающих записаться в добровольцы для войны против Украины.

Источник: российская служба BBC, ссылаясь на пакет приказов Минобороны РФ, опубликованный на портале раскрытия проектов нормативных актов

Детали: Минобороны страны-агрессора подготовило проекты приказов об участии добровольцев в войне. BBC, ссылаясь на эти документы, сообщает, что военкоматы должны будут вызывать служивших в армии россиян и "выявлять" желающих записаться в добровольцы. Им, в отличие от военнослужащих, разрешат досрочно увольняться, однако потребуют за это заплатить. По мнению правозащитников, проект может быть связан с попыткой легализации ЧВК "Вагнер".

В опубликованных документах указано, что "выявление граждан, изъявивших желание заключить контракт", осуществляется путем личных бесед военных комиссаров муниципальных образований с гражданами при их "вызове".

Численность добровольческих формирований должен определить Генштаб РФ.

При этом местные власти, работодатели и даже центры психологической поддержки населения должны будут агитировать россиян "для привлечения к заключению контрактов".

Из документов следует, что после утверждения приказов россияне могут снова начать получать повестки из военкоматов – для "бесед".

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Однако, в отличие от ЧВК "Вагнер", вступать в добровольческие формирования будет запрещено заключенным, подследственным, подсудимым, осужденным по любым обвинительным приговорам к уголовному наказанию, а также подвергнутым административному наказанию по "наркотическим" статьям. 

Кроме того, запрет распространяется на людей с неснятой и непогашенной судимостью за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и ряда преступлений по "экстремистским" и "террористическим" статьям. Также в "добробаты" не смогут вступать призывники, не отслужившие срочную службу.

Темы: армияРосcиявойна
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