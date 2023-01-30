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Бундесвер шукає резервістів для навчання українських військових на БМП Marder

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 22:13

Збройні сили Німеччини, тобто Бундесвер, шукають близько 50 резервістів, які допоможуть тренувати українських військовослужбовців.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

Федеральна земля Бранденбург опублікувала запит оперативного командування до об'єднання резервістів. Відповідно, шукають резервістів, "які володіють українською або російською мовами".

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Крім того, оперативне командування шукає, зокрема, резервістів, які служили або служать на бойовій машині піхоти Marder.

Після кількох місяців вагань німецький уряд 5 січня оголосив, що хоче поставити Києву 40 БМП Marder.

За даними Міністерства оборони, перші українські військові прибули до Німеччини минулого четверга для проходження тренувань на "Marder".

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Як відомо, Берлін також ухвалив рішення про постачання танків. У Німеччині незабаром розпочнуться навчання на основному бойовому танку Leopard.

Нагадаємо, Польща планує передати Україні, окрім роти Leopard 2, ще 60 модернізованих танків, у тому числі PT-91 Twardy.

Теми: Німеччиназброядопомога Україні
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