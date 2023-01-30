Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бундесвер ищет резервистов для обучения украинских военных на БМП Marder

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 23:13

Вооруженные силы Германии, то есть Бундесвер, ищут около 50 резервистов, которые помогут тренировать украинских военнослужащих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Федеральная земля Бранденбург опубликовала запрос оперативного командования к объединению резервистов. Согласно запросу, ищут резервистов, "владеющих украинским или русским языками".

Кроме того, оперативное командование ищет, в частности, резервистов, которые служили или служат на боевой машине пехоты Marder.

После нескольких месяцев колебаний немецкое правительство 5 января объявило, что хочет поставить Киеву 40 БМП Marder.

По данным Министерства обороны, первые украинские военные прибыли в Германию в прошлый четверг для прохождения тренировок на "Marder".

Как известно, Берлин также принял решение о поставках танков. В Германии вскоре начнутся учения на основном боевом танке Leopard.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Польша планирует передать Украине, кроме роты Leopard 2, еще 60 модернизированных танков, в том числе PT-91 Twardy.

Темы: Германияоружиепомощь Украине
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США могут объявить о передаче Украине дальнобойных снарядов в пятницу - WSJ

фотоДепартамент миграционной полиции "крышевал" бордели в Киеве

У экс-добровольца из Беларуси не приняли документы на жительство в Украине

Президент Грузии: В рамках мирного соглашения с Украиной РФ должна вывести войска из Абхазии и Осетии

США разоблачили сеть, помогавшую оборонному комплексу РФ в обход санкций

Россия готовится к наступлению на отдельных направлениях – Генштаб

Все новости...
Германия
Новый министр обороны Германии заявил, что планирует посетить Украину
Многолетний советник Меркель поддерживает предоставление Украине истребителей
Шольц хочет продолжить прямые переговоры с Путиным
Последние новости
21:46
РФ пытается расширить географию наступления и прорвать оборону – Маляр
21:32
Испания передает Украине 20 БТР M113
21:28
В Бахмуте остается около 200 детей – Нацполиция
21:21
Лубинец требует срочно пустить его к Саакашвили
21:15
Дело Халимона: НАПК выявило признаки незаконного обогащения нардепа
21:06
Совбез ООН будет обсуждать войну в Украине в годовщину полномасштабного вторжения
21:03
США могут объявить о передаче Украине дальнобойных снарядов в пятницу - WSJ
20:45
Боррель заверил, что отправка истребителей в Украину не на повестке дня ЕС
20:44
фотоДепартамент миграционной полиции "крышевал" бордели в Киеве
20:29
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Байденом в Польше
Все новости...