Бундесвер ищет резервистов для обучения украинских военных на БМП Marder

Вооруженные силы Германии, то есть Бундесвер, ищут около 50 резервистов, которые помогут тренировать украинских военнослужащих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Федеральная земля Бранденбург опубликовала запрос оперативного командования к объединению резервистов. Согласно запросу, ищут резервистов, "владеющих украинским или русским языками".

Кроме того, оперативное командование ищет, в частности, резервистов, которые служили или служат на боевой машине пехоты Marder.

После нескольких месяцев колебаний немецкое правительство 5 января объявило, что хочет поставить Киеву 40 БМП Marder.

По данным Министерства обороны, первые украинские военные прибыли в Германию в прошлый четверг для прохождения тренировок на "Marder".

Как известно, Берлин также принял решение о поставках танков. В Германии вскоре начнутся учения на основном боевом танке Leopard.

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Напомним, Польша планирует передать Украине, кроме роты Leopard 2, еще 60 модернизированных танков, в том числе PT-91 Twardy.