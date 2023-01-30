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У Yasno показали, що світло у киян є в середньому 80% часу

Олена РощінаПонеділок, 30 січня 2023, 22:31

На тижні з 23 до 29 січня у домівках киян в середньому відключення електроенергії не перевищували сумарно 5 годин, згідно зі статистикою компанії Yasno.  

Джерело: пост гендиректора субхолдингу ДТЕК Yasno Сергія Коваленка

Пряма мова: "Продовжуємо працювати у графіках. На завтра маємо такі обмеження: для Києва – 1012 МВт вдень, 709 МВт вночі; для Дніпропетровської області – 1225 МВт вдень, 1293 МВт вночі".

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Деталі: При цьому Коваленко показав дані, які свідчать про рівномірність відключень минулого тижня у Києві. 

За його словами, "ситуація залишається стабільною та навіть ще вирівнялася". 

Середній час відключень складає 4 год. 50 хв, 4 год. 51 хв та 4 год. 58 хв для кожної групи. 

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Пряма мова: "Орієнтуємося, що в середньому світло у киян є 80% часу. Колеги розподіляють доступні обсяги досить рівномірно. Ще раз: групи розраховуються не за кількістю будинків, а за потужністю. На кожну підгрупу виділено 35-45 МВт".

Теми: Київелектроенергіяенергетика
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